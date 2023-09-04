https://ria.ru/20230904/siriya-1894073905.html

Путин оценил вклад России и Турции в урегулирование ситуации в Сирии

Путин оценил вклад России и Турции в урегулирование ситуации в Сирии - РИА Новости, 04.09.2023

Путин оценил вклад России и Турции в урегулирование ситуации в Сирии

Россия и Турция многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии, площадку астанинского формата следует закрепить, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:54

2023-09-04T13:54

2023-09-04T13:54

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

в мире

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия и Турция многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии, площадку астанинского формата следует закрепить, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Конечно, мы с вами многое сделали для ситуации в Сирии, я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой Республики... Самое основное, что было сделано в рамках астанинского формата, мы должны закрепить как и саму эту площадку, на мой взгляд. Конечно, и другие страны региона, имею в виду ливийский трек", - сказал Путин. Он отметил, что есть много других вопросов двустороннего и международного характера, которые будут в центре внимания во время переговоров.

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html

сирия

турция

россия

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сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, в мире