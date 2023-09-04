https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html

Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:03

2023-09-04T17:03

2023-09-04T17:23

экономика

зерновая сделка

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке."Одной из наиболее важнейших тем переговоров стал вопрос возобновления черноморской инициативы... Она сыграла ключевую роль в предотвращении продовольственного кризиса, особенно для беднейших стран Африки", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Какие шаги ожидает Москва для возобновления зерновой сделки, известно всем сторонам, мы также озвучивали эти ожидания. Мы верим, что инициатива может быть продолжена при устранении недостатков", - подчеркнул Эрдоган.По его словам, альтернативы "зерновой сделки" не могут предоставить безопасную и устойчивую модель поставки зерна.

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

экономика, зерновая сделка, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин