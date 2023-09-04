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Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми - РИА Новости, 04.09.2023
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17:03 04.09.2023 (обновлено: 17:23 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html
Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми
Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:03
2023-09-04T17:23
экономика
зерновая сделка
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке."Одной из наиболее важнейших тем переговоров стал вопрос возобновления черноморской инициативы... Она сыграла ключевую роль в предотвращении продовольственного кризиса, особенно для беднейших стран Африки", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Какие шаги ожидает Москва для возобновления зерновой сделки, известно всем сторонам, мы также озвучивали эти ожидания. Мы верим, что инициатива может быть продолжена при устранении недостатков", - подчеркнул Эрдоган.По его словам, альтернативы "зерновой сделки" не могут предоставить безопасную и устойчивую модель поставки зерна.
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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экономика, зерновая сделка, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Экономика, Зерновая сделка, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми

Эрдоган: Турция считает справедливыми ожидания России по зерновой сделке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке.
"Одной из наиболее важнейших тем переговоров стал вопрос возобновления черноморской инициативы... Она сыграла ключевую роль в предотвращении продовольственного кризиса, особенно для беднейших стран Африки", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Какие шаги ожидает Москва для возобновления зерновой сделки, известно всем сторонам, мы также озвучивали эти ожидания. Мы верим, что инициатива может быть продолжена при устранении недостатков", - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, альтернативы "зерновой сделки" не могут предоставить безопасную и устойчивую модель поставки зерна.
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ЭкономикаЗерновая сделкаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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