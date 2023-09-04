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Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей - РИА Новости, 04.09.2023
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16:46 04.09.2023 (обновлено: 17:03 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894130281.html
Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей
Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:46
2023-09-04T17:03
россия
владимир путин
зерновая сделка
в мире
реджеп тайип эрдоган
экономика
турция
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России Владимир Путин."Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
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россия, владимир путин, зерновая сделка, в мире, реджеп тайип эрдоган, экономика, турция
Россия, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика, Турция
Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей

Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
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РоссияВладимир ПутинЗерновая сделкаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономикаТурция
 
 
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