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Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей

Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей - РИА Новости, 04.09.2023

Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения договоренностей

РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:46

2023-09-04T16:46

2023-09-04T17:03

россия

владимир путин

зерновая сделка

в мире

реджеп тайип эрдоган

экономика

турция

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России Владимир Путин."Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.

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россия, владимир путин, зерновая сделка, в мире, реджеп тайип эрдоган, экономика, турция