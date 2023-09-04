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Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров - РИА Новости, 04.09.2023
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14:05 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/samolety-1894077154.html
Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров
Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи попросил его выделить Анкаре дополнительные... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:05
2023-09-04T14:05
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи попросил его выделить Анкаре дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами в стране. "Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой. От имени новых членов моего нового кабинета я хотел бы еще раз сказать вам большое спасибо и пожелать, чтобы встреча, которую мы проведем, была благоприятной", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20230826/turtsiya-1892345412.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров

Эрдоган попросил Путина увеличить число самолетов для борьбы с пожарами в Турции

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкЛесной пожар в районе Тюркэвлер, Турция
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, Турция - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи попросил его выделить Анкаре дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами в стране.
"Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой. От имени новых членов моего нового кабинета я хотел бы еще раз сказать вам большое спасибо и пожелать, чтобы встреча, которую мы проведем, была благоприятной", - сказал турецкий лидер.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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