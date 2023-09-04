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Эрдоган назвал Путина дорогим другом - РИА Новости, 04.09.2023
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20:12 04.09.2023 (обновлено: 20:21 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894182834.html
Эрдоган назвал Путина дорогим другом
Эрдоган назвал Путина дорогим другом - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган назвал Путина дорогим другом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи, назвал его "дорогим другом" и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:12
2023-09-04T20:21
турция
россия
сочи
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи, назвал его "дорогим другом" и выразил намерение укреплять отношения Турции и России."Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов", - написал Эрдоган в соцсети Х (ранее Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
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турция, россия, сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Россия, Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Эрдоган выразил намерение укреплять отношения России и Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи, назвал его "дорогим другом" и выразил намерение укреплять отношения Турции и России.
"Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов", - написал Эрдоган в соцсети Х (ранее Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.
Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
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ТурцияРоссияСочиРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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