https://ria.ru/20230904/putin-1894182834.html

Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Эрдоган назвал Путина дорогим другом - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи, назвал его "дорогим другом" и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:12

2023-09-04T20:12

2023-09-04T20:21

турция

россия

сочи

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи, назвал его "дорогим другом" и выразил намерение укреплять отношения Турции и России."Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов", - написал Эрдоган в соцсети Х (ранее Twitter) по итогам переговоров с российским лидером.Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html

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турция, россия, сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин