https://ria.ru/20230904/putin-1894130561.html
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной - РИА Новости, 04.09.2023
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Сверка часов с Турцией была "весьма полезной", это содержательный и продуктивный диалог, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:47
2023-09-04T16:47
2023-09-04T17:01
турция
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
политика
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Сверка часов с Турцией была "весьма полезной", это содержательный и продуктивный диалог, сказал президент России Владимир Путин."В целом считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезна. И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.Президент РФ добавил, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнерства во всех областях.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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турция, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Путин назвал сверку часов с Турцией весьма полезной