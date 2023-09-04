Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной

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"В целом считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезна. И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.