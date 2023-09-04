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Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной - РИА Новости, 04.09.2023
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16:47 04.09.2023 (обновлено: 17:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894130561.html
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной - РИА Новости, 04.09.2023
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Сверка часов с Турцией была "весьма полезной", это содержательный и продуктивный диалог, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:47
2023-09-04T17:01
турция
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
политика
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Сверка часов с Турцией была "весьма полезной", это содержательный и продуктивный диалог, сказал президент России Владимир Путин."В целом считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезна. И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.Президент РФ добавил, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнерства во всех областях.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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турция, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной

Путин назвал сверку часов с Турцией весьма полезной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Сверка часов с Турцией была "весьма полезной", это содержательный и продуктивный диалог, сказал президент России Владимир Путин.
«
"В целом считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезна. И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Президент РФ добавил, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнерства во всех областях.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Межгосударственные отношения России и Турции
03:37
 
ТурцияВладимир ПутинРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
 
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