https://ria.ru/20230904/putin-1894122382.html
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай - РИА Новости, 04.09.2023
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:28
2023-09-04T16:28
2023-09-04T16:57
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155311/10/1553111043_0:359:3004:2048_1920x0_80_0_0_fa935855ec224f1215c8816d631a2703.jpg
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств."Там было приглашение... Пока ещё не было об этом конкретно разговора. Пока ещё трудно сказать, потому что видите, мы сейчас не поехали на двадцатку, не поехали на БРИКС. Как обстоятельства будут складываться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о личном визите российского лидера в Китай.Он отметил, что "это зависит от многих обстоятельств".
https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155311/10/1553111043_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_109b7575e159cf4ccf865200f8e0adc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай
Ушаков заявил, что пока трудно оценить возможность визита Путина в Китай