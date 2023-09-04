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В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай - РИА Новости, 04.09.2023
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16:28 04.09.2023 (обновлено: 16:57 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894122382.html
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай - РИА Новости, 04.09.2023
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:28
2023-09-04T16:57
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств."Там было приглашение... Пока ещё не было об этом конкретно разговора. Пока ещё трудно сказать, потому что видите, мы сейчас не поехали на двадцатку, не поехали на БРИКС. Как обстоятельства будут складываться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о личном визите российского лидера в Китай.Он отметил, что "это зависит от многих обстоятельств".
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китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай

Ушаков заявил, что пока трудно оценить возможность визита Путина в Китай

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Пекине. 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в Пекине. 2019 год - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин в Пекине. 2019 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств.
"Там было приглашение... Пока ещё не было об этом конкретно разговора. Пока ещё трудно сказать, потому что видите, мы сейчас не поехали на двадцатку, не поехали на БРИКС. Как обстоятельства будут складываться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о личном визите российского лидера в Китай.
Он отметил, что "это зависит от многих обстоятельств".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
1 сентября, 17:24
 
КитайРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковПолитика
 
 
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