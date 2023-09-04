https://ria.ru/20230904/putin-1894122382.html

В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай

В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай - РИА Новости, 04.09.2023

В Кремле оценили возможность визита Путина в Китай

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:28

2023-09-04T16:28

2023-09-04T16:57

китай

россия

владимир путин

юрий ушаков

политика

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отвечая о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств."Там было приглашение... Пока ещё не было об этом конкретно разговора. Пока ещё трудно сказать, потому что видите, мы сейчас не поехали на двадцатку, не поехали на БРИКС. Как обстоятельства будут складываться", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о личном визите российского лидера в Китай.Он отметил, что "это зависит от многих обстоятельств".

https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика