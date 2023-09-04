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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2023
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:22
2023-09-04T16:22
2023-09-04T16:45
владимир путин
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китай
си цзиньпин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил о намерении в скором времени пообщаться с китайским коллегой."Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда пройдёт встреча лидеров.Он пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.
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РИА Новости
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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Песков: даты двусторонней встречи Путина с Си Цзиньпином согласовываются
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин сообщил о намерении в скором времени пообщаться с китайским коллегой.
"Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда пройдёт встреча лидеров.
Он пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.
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