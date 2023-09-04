https://ria.ru/20230904/putin-1894119416.html

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2023

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина

Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:22

2023-09-04T16:22

2023-09-04T16:45

владимир путин

россия

китай

си цзиньпин

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил о намерении в скором времени пообщаться с китайским коллегой."Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда пройдёт встреча лидеров.Он пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

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китай

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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин