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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2023
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16:22 04.09.2023 (обновлено: 16:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894119416.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2023
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:22
2023-09-04T16:45
владимир путин
россия
китай
си цзиньпин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил о намерении в скором времени пообщаться с китайским коллегой."Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда пройдёт встреча лидеров.Он пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.
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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина

Песков: даты двусторонней встречи Путина с Си Цзиньпином согласовываются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Даты двусторонней встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин сообщил о намерении в скором времени пообщаться с китайским коллегой.
"Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда пройдёт встреча лидеров.
Он пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.
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