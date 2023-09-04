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В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в выдаче лицензии на оружие - РИА Новости, 04.09.2023
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15:57 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/proekt-1894111368.html
В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в выдаче лицензии на оружие
В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в выдаче лицензии на оружие - РИА Новости, 04.09.2023
В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в выдаче лицензии на оружие
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что лицензия на приобретение оружия не выдается в течение 10 лет с момента приобретения... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:57
2023-09-04T15:57
общество
михаил матвеев
госдума рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что лицензия на приобретение оружия не выдается в течение 10 лет с момента приобретения российского гражданства, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Инициатива внесена в палату депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. "Законопроектом предлагается внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации, в течение десяти лет с момента приобретения гражданства Российской Федерации, а также не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Законопроект также предусматривает ограничение для приобретения аэрозолей со слезоточивыми веществами, электрошоковых устройств, пневматического оружия - предлагается запретить его приобретение лицам в течение 5 лет с момента получения гражданства.
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общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф
Общество, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ
В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в выдаче лицензии на оружие

В ГД внесли проект о допоснованиях для отказа в лицензии на покупку оружия

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что лицензия на приобретение оружия не выдается в течение 10 лет с момента приобретения российского гражданства, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Инициатива внесена в палату депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым.
"Законопроектом предлагается внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации, в течение десяти лет с момента приобретения гражданства Российской Федерации, а также не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Законопроект также предусматривает ограничение для приобретения аэрозолей со слезоточивыми веществами, электрошоковых устройств, пневматического оружия - предлагается запретить его приобретение лицам в течение 5 лет с момента получения гражданства.
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ОбществоМихаил МатвеевГосдума РФКПРФ
 
 
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