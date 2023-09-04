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Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам
Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам
Эрдоган считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:02
2023-09-04T17:02
2023-09-04T17:02
россия
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Эрдоган считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченнымРИА Новости / Динамика дня
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам
Эрдоган считает правильным замечание об отправке провизии беднейшим странам
Эрдоган считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным
РИА Новости / Динамика дня