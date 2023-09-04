https://ria.ru/20230904/prodovolstvie-1894136424.html

Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам

Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган согласился с Путиным об отправке продовольствия беднейшим странам

Эрдоган считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:02

2023-09-04T17:02

2023-09-04T17:02

россия

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Эрдоган считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченнымРИА Новости / Динамика дня

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия