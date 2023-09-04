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В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 04.09.2023
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Республика Дагестан
 
14:27 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/prilozhenie-1894079992.html
В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова
В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 04.09.2023
В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова
Мобильное приложение “Наш Расул” (4+) запустили в Дагестане в год 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:27
2023-09-04T14:27
республика дагестан
расул гамзатов
республика дагестан
новости культуры
культура
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МАХАЧКАЛА, 4 сен — РИА Новости. Мобильное приложение “Наш Расул” (4+) запустили в Дагестане в год 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона. "Минцифры Дагестана запустило приложение "Наш Расул". Приурочено оно к вековому юбилею великого поэта. В приложении собрана информация о Расуле Гамзатове: факты его биографии, известные цитаты, архивные фотографии и произведения", – рассказали в министерстве. Пользователи также смогут совершить виртуальную экскурсию в музее Расула Гамзатова, в доме его отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы и увидеть мемориальный комплекс "Белые журавли”. Кроме того, в приложении есть информация об актуальных выставках и творческих вечерах, проводимых к юбилею поэта. Скачать приложение можно в RuStore, App Store и Google Play. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230805/memorial-1888390472.html
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расул гамзатов, республика дагестан, новости культуры, культура, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Республика Дагестан, Новости культуры, Культура, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)

В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова

В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова
В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова
В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 сен — РИА Новости. Мобильное приложение “Наш Расул” (4+) запустили в Дагестане в год 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона.
«
"Минцифры Дагестана запустило приложение "Наш Расул". Приурочено оно к вековому юбилею великого поэта. В приложении собрана информация о Расуле Гамзатове: факты его биографии, известные цитаты, архивные фотографии и произведения", – рассказали в министерстве.
Пользователи также смогут совершить виртуальную экскурсию в музее Расула Гамзатова, в доме его отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы и увидеть мемориальный комплекс "Белые журавли”. Кроме того, в приложении есть информация об актуальных выставках и творческих вечерах, проводимых к юбилею поэта.
Скачать приложение можно в RuStore, App Store и Google Play.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
Реконструкция Мемориального комплекса Журавли в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным
5 августа, 20:21
 
Республика ДагестанРасул ГамзатовРеспублика ДагестанНовости культурыКультураМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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