https://ria.ru/20230904/prilozhenie-1894079992.html

В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова

В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 04.09.2023

В Дагестане запустили приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова

Мобильное приложение “Наш Расул” (4+) запустили в Дагестане в год 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:27

2023-09-04T14:27

2023-09-04T14:27

республика дагестан

расул гамзатов

республика дагестан

новости культуры

культура

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МАХАЧКАЛА, 4 сен — РИА Новости. Мобильное приложение “Наш Расул” (4+) запустили в Дагестане в год 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона. "Минцифры Дагестана запустило приложение "Наш Расул". Приурочено оно к вековому юбилею великого поэта. В приложении собрана информация о Расуле Гамзатове: факты его биографии, известные цитаты, архивные фотографии и произведения", – рассказали в министерстве. Пользователи также смогут совершить виртуальную экскурсию в музее Расула Гамзатова, в доме его отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы и увидеть мемориальный комплекс "Белые журавли”. Кроме того, в приложении есть информация об актуальных выставках и творческих вечерах, проводимых к юбилею поэта. Скачать приложение можно в RuStore, App Store и Google Play. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230805/memorial-1888390472.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

расул гамзатов, республика дагестан, новости культуры, культура, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)