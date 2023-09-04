https://ria.ru/20230904/priamure-1894090321.html

В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс

В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс - РИА Новости, 04.09.2023

В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс

Первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров ввели в эксплуатацию в Ивановском округе Приамурья, это крупнейшая ферма в регионе, сообщает... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:58

2023-09-04T14:58

2023-09-04T14:59

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен – РИА Новости. Первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров ввели в эксплуатацию в Ивановском округе Приамурья, это крупнейшая ферма в регионе, сообщает правительство Амурской области на сайте. В торжественном открытии фермы принял участие губернатор Амурской области. Василий Орлов, он осмотрел новый животноводческий комплекс и поздравил сотрудников предприятия с запуском. "Завершение строительства крупнейшей в Амурской области фермы — это серьезный шаг вперед в развитии сельского хозяйства региона. Перспективные сельхозпредприятия, которые работают на обеспечение продовольственной безопасности региона, мы поддерживаем всеми возможными способами. На сегодня из областного бюджета предприятие получило субсидию в размере почти 250 миллионов рублей. Еще ждем федеральный грант - 350 миллионов рублей", - сказал Орлов. По словам губернатора, помощь от правительства получают и муниципалитеты, где строятся крупные сельхозпредприятия. В частности, эффективно работает программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в Ивановке уже строятся детский сад и стадион, готовится инфраструктура для нового микрорайона, в котором том числе будут жить и сотрудники мега-фермы. Строительство животноводческого комплекса началось в марте 2021 года. Стоимость объекта превышает два миллиарда рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест. "Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке", - рассказал генеральный директор АО "Луч" Владимир Ус. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить 15,7 тысячи тонн молока в год. До конца текущего года на ферму завезут еще 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.

https://ria.ru/20230811/zhile-1889426958.html

https://ria.ru/20220909/moloko-1815582457.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)