https://ria.ru/20230904/priamure-1894090321.html
В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс
В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс - РИА Новости, 04.09.2023
В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс
Первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров ввели в эксплуатацию в Ивановском округе Приамурья, это крупнейшая ферма в регионе, сообщает... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:58
2023-09-04T14:58
2023-09-04T14:59
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен – РИА Новости. Первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров ввели в эксплуатацию в Ивановском округе Приамурья, это крупнейшая ферма в регионе, сообщает правительство Амурской области на сайте. В торжественном открытии фермы принял участие губернатор Амурской области. Василий Орлов, он осмотрел новый животноводческий комплекс и поздравил сотрудников предприятия с запуском. "Завершение строительства крупнейшей в Амурской области фермы — это серьезный шаг вперед в развитии сельского хозяйства региона. Перспективные сельхозпредприятия, которые работают на обеспечение продовольственной безопасности региона, мы поддерживаем всеми возможными способами. На сегодня из областного бюджета предприятие получило субсидию в размере почти 250 миллионов рублей. Еще ждем федеральный грант - 350 миллионов рублей", - сказал Орлов. По словам губернатора, помощь от правительства получают и муниципалитеты, где строятся крупные сельхозпредприятия. В частности, эффективно работает программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в Ивановке уже строятся детский сад и стадион, готовится инфраструктура для нового микрорайона, в котором том числе будут жить и сотрудники мега-фермы. Строительство животноводческого комплекса началось в марте 2021 года. Стоимость объекта превышает два миллиарда рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест. "Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке", - рассказал генеральный директор АО "Луч" Владимир Ус. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить 15,7 тысячи тонн молока в год. До конца текущего года на ферму завезут еще 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.
https://ria.ru/20230811/zhile-1889426958.html
https://ria.ru/20220909/moloko-1815582457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен – РИА Новости.
Первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров ввели в эксплуатацию в Ивановском округе Приамурья, это крупнейшая ферма в регионе, сообщает правительство Амурской области на сайте
.
В торжественном открытии фермы принял участие губернатор Амурской области. Василий Орлов, он осмотрел новый животноводческий комплекс и поздравил сотрудников предприятия с запуском.
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах
«
"Завершение строительства крупнейшей в Амурской области фермы — это серьезный шаг вперед в развитии сельского хозяйства региона. Перспективные сельхозпредприятия, которые работают на обеспечение продовольственной безопасности региона, мы поддерживаем всеми возможными способами. На сегодня из областного бюджета предприятие получило субсидию в размере почти 250 миллионов рублей. Еще ждем федеральный грант - 350 миллионов рублей", - сказал Орлов.
По словам губернатора, помощь от правительства получают и муниципалитеты, где строятся крупные сельхозпредприятия. В частности, эффективно работает программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в Ивановке уже строятся детский сад и стадион, готовится инфраструктура для нового микрорайона, в котором том числе будут жить и сотрудники мега-фермы.
Строительство животноводческого комплекса началось в марте 2021 года. Стоимость объекта превышает два миллиарда рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест.
«
"Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке", - рассказал генеральный директор АО "Луч" Владимир Ус.
При выходе на проектную мощность комплекс будет производить 15,7 тысячи тонн молока в год. До конца текущего года на ферму завезут еще 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.
Губернатор Приамурья ждет увеличения производства молока через пять лет