https://ria.ru/20230904/prestuplenie-1894119884.html

В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ

В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ - РИА Новости, 04.09.2023

В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ

Шестерых иностранцев, входивших в этническую ОПГ, осудили в Петербурге за преступления против своих соотечественников, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:23

2023-09-04T16:23

2023-09-04T16:23

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шестерых иностранцев, входивших в этническую ОПГ, осудили в Петербурге за преступления против своих соотечественников, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону. "В Санкт-Петербурге шесть иностранных граждан признаны виновными в совершении ряда преступлений в отношении своих соотечественников… Следствием и судом установлено, что подсудимые, являясь участниками этнической организованной преступной группы, в 2020 году похищали своих соотечественников", - говорится в сообщении. Также бандитов признали виновными в вымогательстве совокупно более 3 миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела признали частично. "По части эпизодов все оправданы. За ними признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Шесть человек приговорены к лишению свободы на срок от двух до пяти лет колонии строгого режима. Одному из обвиняемых зачтено время содержания под стражей, в связи с этим мужчину освободили в зале суда. О задержании граждан КНР, среди которых был и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Хуэй Ван, сообщалось еще в 2021 году. По данным следствия, подсудимые подкарауливали своих соотечественников, учившихся в вузах Петербурга, на Наличной улице. И под предлогом возвращения вымышленного долга избивали, грабили и похищали, запихнув в автомобиль.

https://ria.ru/20230801/sud-1887629824.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург