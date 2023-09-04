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В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ - РИА Новости, 04.09.2023
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16:23 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/prestuplenie-1894119884.html
В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ
В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ - РИА Новости, 04.09.2023
В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ
Шестерых иностранцев, входивших в этническую ОПГ, осудили в Петербурге за преступления против своих соотечественников, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:23
2023-09-04T16:23
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шестерых иностранцев, входивших в этническую ОПГ, осудили в Петербурге за преступления против своих соотечественников, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону. "В Санкт-Петербурге шесть иностранных граждан признаны виновными в совершении ряда преступлений в отношении своих соотечественников… Следствием и судом установлено, что подсудимые, являясь участниками этнической организованной преступной группы, в 2020 году похищали своих соотечественников", - говорится в сообщении. Также бандитов признали виновными в вымогательстве совокупно более 3 миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела признали частично. "По части эпизодов все оправданы. За ними признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Шесть человек приговорены к лишению свободы на срок от двух до пяти лет колонии строгого режима. Одному из обвиняемых зачтено время содержания под стражей, в связи с этим мужчину освободили в зале суда. О задержании граждан КНР, среди которых был и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Хуэй Ван, сообщалось еще в 2021 году. По данным следствия, подсудимые подкарауливали своих соотечественников, учившихся в вузах Петербурга, на Наличной улице. И под предлогом возвращения вымышленного долга избивали, грабили и похищали, запихнув в автомобиль.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге осудили шестерых бандитов из этнической ОПГ

В Петербурге шестерых бандитов из этнической ОПГ осудили за похищения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шестерых иностранцев, входивших в этническую ОПГ, осудили в Петербурге за преступления против своих соотечественников, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.
"В Санкт-Петербурге шесть иностранных граждан признаны виновными в совершении ряда преступлений в отношении своих соотечественников… Следствием и судом установлено, что подсудимые, являясь участниками этнической организованной преступной группы, в 2020 году похищали своих соотечественников", - говорится в сообщении.
Также бандитов признали виновными в вымогательстве совокупно более 3 миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела признали частично.
"По части эпизодов все оправданы. За ними признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Шесть человек приговорены к лишению свободы на срок от двух до пяти лет колонии строгого режима. Одному из обвиняемых зачтено время содержания под стражей, в связи с этим мужчину освободили в зале суда.
О задержании граждан КНР, среди которых был и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Хуэй Ван, сообщалось еще в 2021 году. По данным следствия, подсудимые подкарауливали своих соотечественников, учившихся в вузах Петербурга, на Наличной улице. И под предлогом возвращения вымышленного долга избивали, грабили и похищали, запихнув в автомобиль.
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