Эрдоган пытался подготовить почву перед встречей с Путиным, заявил эксперт
Эксперт: атаки в Сирии были подготовкой Анкары к встрече Путина и Эрдогана
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
ДАМАСК, 4 сен - РИА Новости. Недавние атаки террористов в ряде провинций Сирии были подготовкой Анкары к встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, заявил РИА Новости сирийский исследователь в военных и стратегических вопросах Салим Харба.
Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. В ходе переговоров российский президент отметил, что Россия и Турция многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии. По итогам переговоров Путин заявил, что Россия исходит из того, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы без давления извне.
"Эрдоган пытался подготовить почву и распределить некоторые карты власти и игральные карты, чтобы положить их на стол переговоров с российской стороной, в частности, когда случилась эта истерия террористических группировок, будь то в районе Телль-Тамра, Манбиджа, Кафр-Аммо на западе Алеппо или в Идлибе и Латакии", - сказал Харба.
По его словам, разведка Турции дала "зеленый свет" на произошедшие в этих районах столкновения "для попытки оказать давление, чтобы, возможно, предложить обмен на вывод своих сил из Сирии".
В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что сирийские военные предотвратили атаку боевиков террористических организаций на западе Алеппо. Кроме того, ведомство заявило, что сирийские вооруженные силы сбили в пригороде Идлиба два беспилотника, с помощью которых террористы пытались атаковать гражданские и некоторые военные объекты.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.