https://ria.ru/20230904/podgotovka-1894200372.html

Эрдоган пытался подготовить почву перед встречей с Путиным, заявил эксперт

Эрдоган пытался подготовить почву перед встречей с Путиным, заявил эксперт - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган пытался подготовить почву перед встречей с Путиным, заявил эксперт

Недавние атаки террористов в ряде провинций Сирии были подготовкой Анкары к встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:10

2023-09-04T23:10

2023-09-04T23:10

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сирия

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башар асад

реджеп тайип эрдоган

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ДАМАСК, 4 сен - РИА Новости. Недавние атаки террористов в ряде провинций Сирии были подготовкой Анкары к встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, заявил РИА Новости сирийский исследователь в военных и стратегических вопросах Салим Харба. Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник в середине дня. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. В ходе переговоров российский президент отметил, что Россия и Турция многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии. По итогам переговоров Путин заявил, что Россия исходит из того, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы без давления извне. "Эрдоган пытался подготовить почву и распределить некоторые карты власти и игральные карты, чтобы положить их на стол переговоров с российской стороной, в частности, когда случилась эта истерия террористических группировок, будь то в районе Телль-Тамра, Манбиджа, Кафр-Аммо на западе Алеппо или в Идлибе и Латакии", - сказал Харба. По его словам, разведка Турции дала "зеленый свет" на произошедшие в этих районах столкновения "для попытки оказать давление, чтобы, возможно, предложить обмен на вывод своих сил из Сирии". В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что сирийские военные предотвратили атаку боевиков террористических организаций на западе Алеппо. Кроме того, ведомство заявило, что сирийские вооруженные силы сбили в пригороде Идлиба два беспилотника, с помощью которых террористы пытались атаковать гражданские и некоторые военные объекты. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20230904/siriya-1894073905.html

https://ria.ru/20230904/interesy-1894196255.html

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в мире, сирия, турция, россия, владимир путин, башар асад, реджеп тайип эрдоган