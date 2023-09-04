https://ria.ru/20230904/petergof-1894171671.html

"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью

"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью - РИА Новости, 04.09.2023

"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью

В Государственном музее-заповеднике разъяснили ситуацию с девушкой в инвалидной коляске, заявившей, что ее якобы не пустили в музей. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:00

2023-09-04T19:00

2023-09-04T19:00

культура

петергоф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике разъяснили ситуацию с девушкой в инвалидной коляске, заявившей, что ее якобы не пустили в музей. Ранее издание "Подъем" сообщило, что девушка с инвалидностью рассказала, что ее якобы не пустили в музей-заповедник "Петергоф". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", девушка могла посетить 1-й этаж Большого Петергофского дворца. Сотрудники музея ей также объяснили, что в настоящее время дворец не оснащен оборудованием для подъема на 2-й этаж людей в инвалидных колясках. Однако от посещения музея девушка отказалась. "Музей-заповедник "Петергоф" искренне сожалеет о случившемся инциденте. На сегодняшний день Большой Петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей, а именно над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала. В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого Петергофского дворца будет решена", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом Петергофском дворце доступны 1-й этаж и адаптированная комната с видео-экскурсией по музею. В состав музея "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.

https://ria.ru/20230825/transport-1892313387.html

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петергоф

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петергоф, санкт-петербург, происшествия