https://ria.ru/20230904/petergof-1894171671.html
"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью
"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью - РИА Новости, 04.09.2023
"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью
В Государственном музее-заповеднике разъяснили ситуацию с девушкой в инвалидной коляске, заявившей, что ее якобы не пустили в музей. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:00
2023-09-04T19:00
2023-09-04T19:00
культура
петергоф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике разъяснили ситуацию с девушкой в инвалидной коляске, заявившей, что ее якобы не пустили в музей. Ранее издание "Подъем" сообщило, что девушка с инвалидностью рассказала, что ее якобы не пустили в музей-заповедник "Петергоф". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", девушка могла посетить 1-й этаж Большого Петергофского дворца. Сотрудники музея ей также объяснили, что в настоящее время дворец не оснащен оборудованием для подъема на 2-й этаж людей в инвалидных колясках. Однако от посещения музея девушка отказалась. "Музей-заповедник "Петергоф" искренне сожалеет о случившемся инциденте. На сегодняшний день Большой Петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей, а именно над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала. В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого Петергофского дворца будет решена", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом Петергофском дворце доступны 1-й этаж и адаптированная комната с видео-экскурсией по музею. В состав музея "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
https://ria.ru/20230825/transport-1892313387.html
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петергоф, санкт-петербург, происшествия
Культура, Петергоф, Санкт-Петербург, Происшествия
"Петергоф" объяснил сложности с посещением музея девушкой с инвалидностью
"Петергоф": в музее отсутствует оборудование для людей в инвалидных колясках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В Государственном музее-заповеднике разъяснили ситуацию с девушкой в инвалидной коляске, заявившей, что ее якобы не пустили в музей.
Ранее издание "Подъем" сообщило, что девушка с инвалидностью рассказала, что ее якобы не пустили в музей-заповедник "Петергоф".
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", девушка могла посетить 1-й этаж Большого Петергофского дворца. Сотрудники музея ей также объяснили, что в настоящее время дворец не оснащен оборудованием для подъема на 2-й этаж людей в инвалидных колясках. Однако от посещения музея девушка отказалась.
"Музей-заповедник "Петергоф" искренне сожалеет о случившемся инциденте. На сегодняшний день Большой Петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей, а именно над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала. В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого Петергофского дворца будет решена", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом Петергофском дворце доступны 1-й этаж и адаптированная комната с видео-экскурсией по музею.
В состав музея "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны
в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов.
Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе
является Большой каскад, который строился одновременно с дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
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