https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html

"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку

"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023

"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку

В Сочи состоялась первая в этом году очная встреча президентов России и Турции. Ее ждали, строили прогнозы, ведь предстояло обсудить важные вопросы, в частности РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:09

2023-09-04T19:09

2023-09-04T19:21

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Сочи состоялась первая в этом году очная встреча президентов России и Турции. Ее ждали, строили прогнозы, ведь предстояло обсудить важные вопросы, в частности зерновую сделку. Какие затронули темы и о чем договорились — в материале РИА Новости.Долгожданная встречаПредыдущая личная встреча Путина и Эрдогана была почти год назад в Астане. Затем президенты регулярно общались по телефону, речь шла и о визите российского лидера в Турцию. Но там весной проводили выборы. Чтобы избежать спекуляций о "вмешательстве Москвы" в электоральную кампанию, поездку отложили. Летом о ней заговорили вновь. В итоге решили, что Эрдоган сам прилетит в Сочи.Как известно, Россия приостановила участие в так называемой зерновой сделке. Наблюдатели считали эту тему главной. Накануне глава МИД России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом и подтвердил, что поставки зерна обсудят. Кроме того, турецкие СМИ сообщили: Эрдоган официально предложит себя в качестве посредника урегулирования украинского конфликта. В Кремле сделали акцент на "развитии взаимовыгодного сотрудничества".Это в том числе создание в Турции газового хаба. Москву и Анкару объединяет и взаимодействие по сирийской проблеме в рамках "Астанинского формата" (при участии Ирана). А, скажем, в Ливии интересы расходятся. Нужно было снять и неприятный осадок от возвращения Турцией киевскому режиму бойцов батальона "Азов"*. Российские эксперты добавляют: встреча в Сочи понадобилась Эрдогану, чтобы заручиться поддержкой в обсуждении реформирования Совбеза ООН, к которому приступят уже завтра в Нью-Йорке. Турция давно метит в постоянные члены СБ.В Сочи Эрдоган прибыл вскоре после полудня 4 сентября. В аэропорту высокого гостя встретили российские официальные лица и турецкий посол. Затем он отправился в санаторий "Русь". Там его лично приветствовал Владимир Путин. Без церемониальных промедлений, свойственных государственным визитам в Москву, лидеры уже в час дня приступили к работе. Сперва — в широком составе, с участием делегаций.Тесное взаимодействие"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется", — обратился к Эрдогану Путин. Отметил существенный рост товарооборота — более чем на 80 процентов. "Знаю, вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров", — подчеркнул российский президент.Напомнил он и о высоком уровне сотрудничества в энергетической сфере. Это не только газ, но и мирный атом. Первый блок АЭС "Аккую", построенной при непосредственном участии Москвы, планируют запустить в следующем году. Президент особо отметил, что Россия всегда спешит помочь Турции в преодолении последствий природных катаклизмов.Эрдоган сказал, что зерновая сделка крайне важна для мирового сообщества в целом и африканских стран в частности. "Весь мир следит за саммитом Турция — Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат", — подчеркнул он.Турецкий лидер высоко оценил анонсированное Путиным создание газового хаба и текущие работы по "Аккую". Что же касается гуманитарной помощи, то президент попросил коллегу вдвое увеличить число поставляемых для борьбы с лесными пожарами российских самолетов: они "приносят очень большую пользу".Военный коридор вместо гуманитарногоПереговоры с делегациями продлились полтора часа. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, все было очень конструктивно: "Полный обмен информацией, такая синхронизация, я бы сказал, "сверка часов", <...> исчерпывающий анализ двусторонних отношений". Фактически без перерыва Путин и Эрдоган продолжили беседу тет-а-тет за рабочим обедом. Это также длилось почти полтора часа, после чего лидеры вышли к представителям СМИ.Путин на совместной пресс-конференции отметил, что переговоры были содержательными и охватили все направления. Он вновь указал на сотрудничество в газовой и атомной сферах. Развивается и финансовый сектор: "Доля доллара и евро во взаиморасчетах последовательно снижается".Что касается зерновой сделки, Путин напомнил: западные игроки фактически вынудили Россию выйти из нее. Это не отразилось на глобальных рынках, но есть проблемы со справедливым распределением зерна. Сделка возобновится лишь после снятия ограничений на российскую агропромышленную продукцию. Пока же Москва намерена опираться на собственные инициативы по поддержке беднейших стран. Другие государства, например Катар, готовы помогать с транспортировкой.Эрдоган, в свою очередь, указал, что черноморская инициатива сыграла важную роль для малообеспеченных стран. Турция знакома с ожиданиями России и рассчитывает на новые консультации с ООН: "Верим, что в кратчайшее время достигнем результата". Также он выразил желание выступать посредником в разрешении конфликтов.Отвечая на вопрос о перспективах украинского урегулирования, Путин признал, что Эрдоган всегда уделяет этому большое внимание. При его участии уже согласовали проекты документов, но "Украина отправила их на свалку". "Мы никогда не отказывались от посреднических услуг", — отметил президент. А по поводу зерновой сделки он уточнил, что коридор для вывоза продовольствия вопреки условиям использовали для военных целей, доставки оружия. Киев с этих маршрутов атаковал гражданские объекты, пока Россия обеспечивала безопасность судоходства."Это не пробуксовка, это провал" — так оценил Путин украинское контрнаступление, когда задали соответствующий вопрос. И вновь указал на готовность России к переговорам — независимо от ситуации на фронте.Закономерный итогОпрошенные РИА Новости российские востоковеды сходятся в том, что переговоры в Сочи не дали громких прорывов и не могли дать."Заявления носили скорее тезисный характер: куда обе страны будут двигаться, — отмечает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Все упомянутые проекты вроде "Аккую" или газового хаба идут своим чередом. Итоговых документов не было, а что касается зерновой сделки, то необходимо выполнить российские условия. Это вполне ожидаемо, мы от этого отказаться не можем".Доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов добавляет: "И по нашему телевидению, и по турецкому было понятно, что больших планов на переговоры ни одна из сторон не строила. Поэтому и сделка осталась в том же состоянии. Просто вновь "сверили часы".В то же время, продолжает эксперт, этот саммит демонстрирует: все больше стран хотят двигаться к нормальным отношениям — без санкций и конфликтов. Показательно в этом смысле, что эпизод с возвращением бойцов "Азова"* лидеры не обсуждали.* Запрещенная в России террористическая организация.

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россия

турция

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"