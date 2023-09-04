https://ria.ru/20230904/peregovory-1894140496.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу и сейчас не отказывается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:15

2023-09-04T17:15

2023-09-04T17:15

специальная военная операция на украине

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

в мире

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу и сейчас не отказывается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и сейчас мы не отказываемся", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20230830/peregovory-1893278203.html

украина

турция

россия

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украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, в мире