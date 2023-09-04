https://ria.ru/20230904/peregovory-1894140496.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу и сейчас не отказывается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:15
2023-09-04T17:15
2023-09-04T17:15
специальная военная операция на украине
украина
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реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу и сейчас не отказывается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и сейчас мы не отказываемся", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20230830/peregovory-1893278203.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, В мире
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу