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Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:33
2023-09-04T13:33
2023-09-04T13:49
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
зерновая сделка
в мире
африка
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу "зерновой сделки" станут значимыми для мира и для африканских стран."Конечно, самый важный шаг - это зерновой вопрос. Мир также ждет, что сегодняшние результаты (переговоров)... Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен", - сказал турецкий лидер.
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, зерновая сделка, в мире, африка
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире, Африка
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке
Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира