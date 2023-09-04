https://ria.ru/20230904/peregovory-1894067914.html

Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:33

2023-09-04T13:33

2023-09-04T13:49

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

зерновая сделка

в мире

африка

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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу "зерновой сделки" станут значимыми для мира и для африканских стран."Конечно, самый важный шаг - это зерновой вопрос. Мир также ждет, что сегодняшние результаты (переговоров)... Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html

турция

африка

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