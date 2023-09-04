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Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
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13:33 04.09.2023 (обновлено: 13:49 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894067914.html
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:33
2023-09-04T13:49
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
зерновая сделка
в мире
африка
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу "зерновой сделки" станут значимыми для мира и для африканских стран."Конечно, самый важный шаг - это зерновой вопрос. Мир также ждет, что сегодняшние результаты (переговоров)... Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, зерновая сделка, в мире, африка
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире, Африка
Эрдоган заявил о важности для мира переговоров с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что переговоры двух лидеров по вопросу "зерновой сделки" станут значимыми для мира и для африканских стран.
«
"Конечно, самый важный шаг - это зерновой вопрос. Мир также ждет, что сегодняшние результаты (переговоров)... Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен", - сказал турецкий лидер.
Зерно на элеваторе - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке
2 сентября, 14:56
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинЗерновая сделкаВ миреАфрика
 
 
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