https://ria.ru/20230904/orlenok-1894115946.html

"Педагогическая лаборатория "Орленка" приглашает коллег к диалогу

"Педагогическая лаборатория "Орленка" приглашает коллег к диалогу - РИА Новости, 04.09.2023

"Педагогическая лаборатория "Орленка" приглашает коллег к диалогу

Специалисты Всероссийского детского центра предлагают 8 сентября обсудить тему "Внеурочная деятельность в современной школе", а также роль педагога-наставника в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:08

2023-09-04T16:08

2023-09-04T16:08

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

александр джеус

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты Всероссийского детского центра предлагают 8 сентября обсудить тему "Внеурочная деятельность в современной школе", а также роль педагога-наставника в этом процессе. К диалогу приглашаются советники по воспитанию образовательных учреждений, классные руководители, представители детских лагерей и федеральных центров.Педагоги "Орлёнка" представят свой опыт организации внеурочной деятельности в школе и за её пределами. Круглый стол "Внеурочная деятельность в современной школе" пройдёт в онлайн-режиме на странице Орлёнок-TV ВКонтакте, событие реализуется в рамках проекта "Педагогическая лаборатория "Орлёнка", приуроченного к Году педагога и наставника."В этом году мы представили опыт "Орлёнка" в самых разных направлениях деятельности. Обсудили роль наставничества в сфере ЗОЖ и сопровождении детей с ОВЗ, рассказали о творческих проектах, которые можно реализовать в лагере, поделились наработками организации тематических дней. Сейчас выносим на обсуждение тему внеурочной деятельности, она ярко представлена в общеобразовательной школе “Орлёнка”, а также в рамках федерального проекта для младших школьников “Орлята России”. Уверен, опыт наших педагогов будет полезен коллегам общеобразовательных учреждений России", – прокомментировал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.В ходе круглого стола будет представлен опыт общеобразовательной школы "Орлёнка", предложены апробированные формы работы: активные переменки, экологические практикумы, тематические акции. Кроме того, коллегам будет презентована программа развития социальной активности младших школьников "Орлята России", которая объединяет учителей, детей в составе классов, старшеклассников-наставников и родителей.В фокусе обсуждения традиционно роль педагога-наставника во внеурочной деятельности в современной школе.К диалогу приглашаются советники по воспитательной работе образовательных учреждений, классные руководители, учителя начальных классов, представители вожатского сообщества.Спикерами круглого стола выступят Белякова Наталья Фёдоровна, учитель средней образовательной школы ВДЦ "Орлёнок", заслуженный учитель Кубани; Белоногова Ирина Дмитриевна, учитель средней образовательной школы ВДЦ "Орлёнок"; Мусаткина Виктория Сергеевна, учитель средней образовательной школы ВДЦ "Орлёнок"; Сальникова Лидия Алексеевна, учитель средней образовательной школы ВДЦ "Орлёнок"; Сокольских Анастасия Александровна, методист отдела обеспечения реализации программы "Орлята России"; Шевердина Ольга Васильевна, к.пед.н., начальник отдела обеспечения реализации программы "Орлята России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, александр джеус