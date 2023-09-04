https://ria.ru/20230904/obvinenie-1894104701.html

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение - РИА Новости, 04.09.2023

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение

Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову, отбывшему срок за поджог офиса "Единой... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:33

2023-09-04T15:33

2023-09-04T15:33

россия

москва

киров

азат мифтахов

единая россия

российская академия наук

происшествия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову, отбывшему срок за поджог офиса "Единой России", сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина. "Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ. Вину он не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сказала адвокат. Она добавила, что вопрос о мере пресечения будет решен во вторник в Первомайском суде Кирова. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.

https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html

https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, киров, азат мифтахов, единая россия, российская академия наук, происшествия