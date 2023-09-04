https://ria.ru/20230904/obvinenie-1894104701.html
Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение
Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение - РИА Новости, 04.09.2023
Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение
Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову, отбывшему срок за поджог офиса "Единой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:33
2023-09-04T15:33
2023-09-04T15:33
россия
москва
киров
азат мифтахов
единая россия
российская академия наук
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову, отбывшему срок за поджог офиса "Единой России", сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина. "Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ. Вину он не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сказала адвокат. Она добавила, что вопрос о мере пресечения будет решен во вторник в Первомайском суде Кирова. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html
https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, киров, азат мифтахов, единая россия, российская академия наук, происшествия
Россия, Москва, Киров, Азат Мифтахов, Единая Россия, Российская академия наук, Происшествия
Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили новое обвинение
Адвокат: экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение по новому делу
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову, отбывшему срок за поджог офиса "Единой России", сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Светлана Сидоркина.
"Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ
. Вину он не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сказала адвокат.
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Она добавила, что вопрос о мере пресечения будет решен во вторник в Первомайском суде Кирова
.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Головинский суд Москвы
в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых.
Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал.
Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук
.
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