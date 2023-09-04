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Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой - РИА Новости, 04.09.2023
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:07
2023-09-04T16:07
2023-09-04T16:08
сочи
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
общество
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной, передаёт корреспондент РИА Новости. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. На десерт было "птичье молоко". На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, общество
Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Общество
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
Путин во время обеда в Сочи угощал Эрдогана харчо, барабулькой и птичьим молоком
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом.
На десерт было "птичье молоко".
На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".