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Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой - РИА Новости, 04.09.2023
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16:07 04.09.2023 (обновлено: 16:08 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой - РИА Новости, 04.09.2023
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:07
2023-09-04T16:08
сочи
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
общество
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной, передаёт корреспондент РИА Новости. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. На десерт было "птичье молоко". На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".
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сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, общество
Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Общество
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой

Путин во время обеда в Сочи угощал Эрдогана харчо, барабулькой и птичьим молоком

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом.
На десерт было "птичье молоко".
На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".
 
СочиРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинОбщество
 
 
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