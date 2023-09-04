https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html

Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой

Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой - РИА Новости, 04.09.2023

Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой

В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:07

2023-09-04T16:07

2023-09-04T16:08

сочи

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:145:3158:1921_1920x0_80_0_0_aa37a5c211c34b4a46d200eb5658e126.jpg

СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана значились салат из подкопченой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, а также суп-харчо с говядиной, передаёт корреспондент РИА Новости. Из горячего на выбор предлагалась корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака или кефаль с овощами и шпинатным соусом. На десерт было "птичье молоко". На обед лидерам также было предложено белое и красное вино "Усадьба Дивноморское".

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, общество