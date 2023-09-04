https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html

Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении

Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении - РИА Новости, 04.09.2023

Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении

Россия недовольна последними высказываниями властей Армении, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:33

2023-09-04T14:33

2023-09-04T16:57

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия недовольна последними высказываниями властей Армении, сообщил РИА Новости дипломатический источник."В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию", — указал собеседник агентства.По его словам, Москва считает, что таким образом Ереван пытается переложить ответственность за собственные просчеты и ошибки."Отношения с Арменией в сфере безопасности и экономики в Москве рассматривают не как "зависимость" одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство", — напомнил источник.Комментируя приписываемое Москве "отдаление от региона", собеседник агентства подчеркнул, что Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа и для этих целей используют Ереван. При этом Москва как ближайший сосед и друг Армении не собирается покидать регион. Еревану, в свою очередь, не следовало бы становиться орудием Запада в сложившейся ситуации.Источник назвал ложным тезис, согласно которому "карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Ереваном и Баку". По его словам, корень противостояния — вопрос о статусе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, при этом Ереван долгое время удерживал контроль над частью азербайджанской территории.К начавшимся в 2020-м боевым действиям во многом привели необдуманные и провокационные шаги Еревана, среди которых заявления "Карабах — это Армения", а также участие в инаугурации "президента" Нагорного Карабаха в Шуше, которые, продолжил источник, обесценили договоренности по линии Минской группы ОБСЕ."Если бы не вмешательство России и лично Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными", — заявил собеседник РИА Новости.Российский лидер, как напомнил он, уже спустя три недели после начала боевых действий призывал премьер-министра Армении Никола Пашиняна согласиться на прекращение огня, чтобы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир в Нагорном Карабахе. Это делает утверждения о "безразличии России к агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении" несостоятельными.Источник назвал основным способом урегулирования конфликта реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая затянулась не по вине Москвы. Ереван при этом не использует в полной мере потенциал ОДКБ, отказавшись разместить миссию организации в пользу малоэффективной миссии Евросоюза."На этом фоне рассуждения о некоем кризисе в ОДКБ выглядят как политиканство", — указал собеседник.По его словам, точкой невозврата стали саммиты под эгидой ЕС в октябре 2022-го и мае 2023-го, когда армянское руководство сделало разворот на 180 градусов — к признанию Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это усложнило работу российских миротворцев, которые делают все возможное для недопущения эскалации конфликта."Инсинуации о якобы содействии миротворцев азербайджанцам в попытке установить свой флаг на мосту через реку Акари опровергаются обнародованными позднее видеосвидетельствами", — подчеркнул источник.Он добавил, что урегулированию сложной гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха не помогает самоустраненность Армении, и руководство страны призывают вернуться к работе в треугольнике Баку — Степанакерт — Ереван.Ситуация в Нагорном КарабахеВ конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

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https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html

https://ria.ru/20230831/sputnik-1893444265.html

https://ria.ru/20230725/sammit-1886262742.html

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