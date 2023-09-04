Глава НКО "Комитет по расширению НАТО" призвал Армению вступить в альянс
Глава НКО Европейский комитет по расширению НАТО призвал Армению вступить в блок
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
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"Я призываю Армению вступить в НАТО", — говорится в публикации, обращенной к премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Фелингер отметил в сообщении аккаунт президента США Джо Байдена и добавил фразу "защитите Армению".
На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят столкновения. Так, в минувшую субботу Ереван обвинил Баку в обстреле позиций в районе населенного пункта Норабак, в результате чего погибли четверо военных. В Азербайджане это опровергли.
В минувшем году две закавказские республики при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем.
Армения — член ОДКБ. Как заявлял секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, это создает "определенные проблемы", но не ограничивает сотрудничество с другими странами.