https://ria.ru/20230904/monastyr-1894008692.html

В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь

В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь - РИА Новости, 04.09.2023

В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь

Сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь, сообщила в понедельник РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:11

2023-09-04T09:11

2023-09-04T09:49

религия

украина

тернопольская область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь, сообщила в понедельник пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале. "Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ. Сегодня, 4 сентября 2023 года, утром правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти", - говорится в сообщении УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

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украина, тернопольская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире