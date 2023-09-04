https://ria.ru/20230904/moldavia-1894200697.html

Оппозиционер Шор назвал отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным

Оппозиционер Шор назвал отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным - РИА Новости, 04.09.2023

Оппозиционер Шор назвал отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным

Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канане назвал запоздалым и циничным отчет правоохранительных органов по ситуации с... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:16

2023-09-04T23:16

2023-09-04T23:16

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КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канане назвал запоздалым и циничным отчет правоохранительных органов по ситуации с безопасностью в аэропорту Кишинева, где в конце июня произошло двойное убийство силовиков. В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана 43-летний Рустам Ашуров, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека. Ашуров убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. При задержании стрелявший получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице. В понедельник глава МВД республики Адриан Эфрос заявил, что девять пограничников привлечены к дисциплинарной ответственности после стрельбы в аэропорту Кишинева, также частичную ответственность за трагедию он возложил на бывшего концессионера аэропорта - компанию Avia Invest, которую, по версии молдавских СМИ, ранее контролировал Шор. "Сильно запоздалый и циничный отчет по итогам двух смертей в аэропорту Кишинева в очередной раз показал, как цинично Майя Санду (президент Молдавии) и ее ставленники могут вытирать ноги о граждан республики… Более того, всю ответственность свалили на Avia Invest, хотя аэропорт находится под управлением государства почти год. Еще в 2019 году мы неоднократно писали письма руководству страны и правительству и рассказывали о проблемах безопасности в кишиневском аэропорту. К сожалению, нас проигнорировали. Все эти проблемы существуют и по сей день. Все это делается не для того, чтобы управлять страной в интересах людей, а чтобы разбогатеть быстро и бессовестно", - заявил Шор в ходе видеообращения. В ноябре прошлого года апелляционная палата Кишинева приняла решение о расторжении концессионного договора международного аэропорта Кишинева c компанией Avia Invest и возвращении его в собственность государства. В компании решение суда назвали незаконным и обжаловали его в Высшей судебной палате. В компании тогда заявили, что потребуют возврата инвестиций в размере более 90 миллионов долларов. В начале апреля президент Санду объявила о возвращении в собственность государства аэропорта и призвала органы правосудия привлечь к ответственности лиц, причастных к сделке по переходу воздушной гавани к частным инвесторам. Решение о передаче в концессию кишиневского аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году правительством Юрия Лянкэ, тогда Санду занимала должность министра просвещения. Передача объекта предполагала инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что могло бы дать Молдавии около 150 миллионов евро в год.

https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html

https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html

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в мире, кишинев, илан шор, майя санду, молдавия, юрий лянкэ, таджикистан