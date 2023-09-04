https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Министр обороны Сергей Шойгу заявил Первому каналу, что ждет от нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова здравого смысла. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:12
2023-09-04T20:12
2023-09-04T21:18
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил Первому каналу, что ждет от нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова здравого смысла."Какие ожидания? Ожидание только одно — пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", — подчеркнул руководитель военного ведомства.Шойгу добавил, что российские власти не знают Умерова.О решении президента Украины Владимира Зеленского снять Алексея Резникова с поста министра обороны стало известно накануне. Ему на смену предложили назначить главу Фонда государственного имущества страны Рустема Умерова.
https://ria.ru/20230904/umerov-1894158634.html
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украина, россия, сергей шойгу, рустем умеров, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, В мире
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от министра обороны Украины Умерова