https://ria.ru/20230904/litiy-1893987524.html

Россия может войти в топ-5 производителей лития в мире

Россия может войти в топ-5 производителей лития в мире - РИА Новости, 04.09.2023

Россия может войти в топ-5 производителей лития в мире

Россия столкнулась с дефицитом лития из-за отсутствия собственной добычи и отказа партнеров поставлять его на рынок РФ, однако страна располагает огромными... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:23

2023-09-04T00:23

2023-09-04T00:23

экономика

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с дефицитом лития из-за отсутствия собственной добычи и отказа партнеров поставлять его на рынок РФ, однако страна располагает огромными запасами этого металла и может в ближайшие 10 лет войти в топ-5 мировых производителей за счет разработки собственных месторождений, говорится в докладе Росконгресса "Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития", который имеется в распоряжении РИА Новости. "За счет разработки имеющихся месторождений Россия может в ближайшее десятилетие войти в топ-5 крупнейших производителей (лития – ред.), уступая только Чили, Аргентине, Китаю и Австралии. В дальнейшем объемы добычи могут вырасти еще сильнее, если разработанные в РФ технологии извлечения лития из растворов будут эффективными", - говорится в докладе. По данным экспертов, Россия обладает огромными запасами литиевой руды, достигающими 10% мировых. "Балансовые запасы лития в России, учтенные в рудах 14 месторождений, составляют 3,5 миллиона тонн оксида лития, и еще около 1 миллиона – это забалансовые запасы в целом по стране", - уточняют авторы. При этом на российском рынке, по данным Росконгресса, существует значительный дефицит этого металла. Россия полностью зависит от импорта лития с 1997 года, когда был закрыт рудник в Красноярском крае. "Собственной добычи с того момента не ведется, и в прошлом году страна столкнулась со сложностями в импортных закупках, когда Аргентина и Чили отказались поставлять литий в Россию", – объясняют эксперты. Авторы доклада полагают, что властям стоит ускорить оформление разрешений на освоение крупнейшего отечественного месторождения в Мурманской области. "Это должно обеспечить России 10% мирового рынка к концу десятилетия, если основываться на предполагаемых объемах добычи", – говорится в докладе. Эксперты признают, что цены на литий на мировом рынке снижаются: если в декабре 2022 года гидроксид лития стоил 85 тысяч долларов, то сейчас цена упала ниже 35 тысяч долларов за тонну. По их мнению, эта тенденция в ближайшие годы продолжится из-за роста предложения и конкуренции на рынке. Однако авторы уверены, что литиевые проекты в России будут иметь положительную рентабельность даже при снижении цен на металл до 20 тысяч долларов за тонну. Основным потребителем лития является автопром, а это направление активно развивается в РФ, объясняют авторы. Литий используется в производстве аккумуляторов для электромобилей. "К 2030 году Россия планирует ежегодно производить до 220 тысяч электромобилей различных типов". – поясняется в докладе.

https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html

https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html

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экономика, россия