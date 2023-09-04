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В Минобрнауки рассказали про обновление курса военной подготовки в вузах
В Минобрнауки рассказали про обновление курса военной подготовки в вузах - РИА Новости, 04.09.2023
В Минобрнауки рассказали про обновление курса военной подготовки в вузах
Курс основ военной подготовки для вузов должен обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу, а студентов необходимо знакомить с... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:32
2023-09-04T03:32
2023-09-04T10:20
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Курс основ военной подготовки для вузов должен обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу, а студентов необходимо знакомить с "новинками" и осваивать их, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. "Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки, поэтому, конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии", - сказал Афанасьев, отвечая на вопрос планирует ли министерство обновлять курс, например, включив в него информацию о беспилотниках, средствах ПВО и РЭБ. Минобрнауки России ранее сообщало, что в вузах с 1 сентября 2023 года появится курс "Основы военной подготовки" на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html
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В Минобрнауки рассказали про обновление курса военной подготовки в вузах
Минобрнауки: курс военной подготовки в вузах обновится под новые технологии
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Курс основ военной подготовки для вузов должен обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу, а студентов необходимо знакомить с "новинками" и осваивать их, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.
"Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки, поэтому, конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии", - сказал Афанасьев, отвечая на вопрос планирует ли министерство обновлять курс, например, включив в него информацию о беспилотниках, средствах ПВО и РЭБ.
Минобрнауки России ранее сообщало, что в вузах с 1 сентября 2023 года появится курс "Основы военной подготовки" на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
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