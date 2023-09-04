https://ria.ru/20230904/kurchatov-1894173954.html
МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов
МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов - РИА Новости, 04.09.2023
МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известны сообщения об атаках беспилотников в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
курчатов
курская область
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
роман старовойт
запорожская аэс
курская аэс
магатэ
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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известны сообщения об атаках беспилотников в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАГАТЭ. В агентстве напомнили, что его эксперты получили ранее с Запорожской АЭС информацию о том, что 23 августа беспилотник поразил жилой дом в Энергодаре. "Нам также известны сообщения о недавних атаках беспилотников в городе Курчатов в России", - отметили в МАГАТЭ. Постоянный представитель РФ Михаил Ульянов в понедельник в своем телеграм-канале заявил, что атака 1 и 3 сентября украинскими дронами Курчатова - города-спутника Курской АЭС, где проживают сотрудники станции и члены семей, является "явным нарушением третьего из семи столпов ядерной безопасности, сформулированных Генеральным директором МАГАТЭ в марте 2022 года". Ранее сообщалось об атаке беспилотниками на Курчатов 1 и 3 сентября. Так, в результате атаки первого числа были повреждены административное здание и жилой дом, третьего сентября загорелось нежилое здание. Как сообщал губернатор региона Роман Старовойт, возгорание было потушено, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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курчатов, курская область, энергодар, михаил ульянов (дипломат), роман старовойт, запорожская аэс, курская аэс, магатэ
Курчатов, Курская область, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Роман Старовойт, Запорожская АЭС, Курская АЭС, МАГАТЭ
МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов
МАГАТЭ известны сообщения об атаках украинских дронов на Курчатов