https://ria.ru/20230904/kurchatov-1894173954.html

МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов

МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов - РИА Новости, 04.09.2023

МАГАТЭ прокомментировало атаки украинских дронов на Курчатов

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известны сообщения об атаках беспилотников в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:10

2023-09-04T19:10

2023-09-04T19:10

курчатов

курская область

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

роман старовойт

запорожская аэс

курская аэс

магатэ

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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известны сообщения об атаках беспилотников в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАГАТЭ. В агентстве напомнили, что его эксперты получили ранее с Запорожской АЭС информацию о том, что 23 августа беспилотник поразил жилой дом в Энергодаре. "Нам также известны сообщения о недавних атаках беспилотников в городе Курчатов в России", - отметили в МАГАТЭ. Постоянный представитель РФ Михаил Ульянов в понедельник в своем телеграм-канале заявил, что атака 1 и 3 сентября украинскими дронами Курчатова - города-спутника Курской АЭС, где проживают сотрудники станции и члены семей, является "явным нарушением третьего из семи столпов ядерной безопасности, сформулированных Генеральным директором МАГАТЭ в марте 2022 года". Ранее сообщалось об атаке беспилотниками на Курчатов 1 и 3 сентября. Так, в результате атаки первого числа были повреждены административное здание и жилой дом, третьего сентября загорелось нежилое здание. Как сообщал губернатор региона Роман Старовойт, возгорание было потушено, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

курчатов

курская область

энергодар

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курчатов, курская область, энергодар, михаил ульянов (дипломат), роман старовойт, запорожская аэс, курская аэс, магатэ