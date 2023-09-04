https://ria.ru/20230904/kruizy-1894021533.html

Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью

Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью - РИА Новости, 04.09.2023

Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью

Операторы речных круизов отмечают рост продаж на осень, хотя в этом году их не поддерживает акция кэшбэка, сообщает RTN. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:23

2023-09-04T11:23

2023-09-04T11:23

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Операторы речных круизов отмечают рост продаж на осень, хотя в этом году их не поддерживает акция кэшбэка, сообщает RTN.Как считает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский, благодаря прошлогоднему круизному буму россияне поняли, что путешествовать по рекам осенью "также приятно, как летом, а стоит это существенно дешевле"."Погода имеет гораздо меньшее значение, если программы интересные, а цены на осень на 25-30 процентов, а иногда больше, выгоднее, чем летом", – сказал Михайловский. Он добавил, что еще какое-то время назад круизная навигация в Москве заканчивалась к 1 октября, сейчас столичный флот работает до 15 ноября.Заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский отметил, что средняя загрузка на осень по 24 теплоходам туроператора уже выше 74 процентов. "Продажи круизов на сентябрь заметно выше октябрьских. Наш флагман "Мустай Карим" на этот месяц почти распродан, остались единичные каюты на разных рейсах. В октябре мест пока больше", – уточнил эксперт."В прохладную погоду туристы больше времени проводят на борту и, чтобы разнообразить досуг, мы приглашаем интересных спикеров, организуем дегустации и квесты. Например, в энокруизах предлагаем программы с дегустациями вин, знакомство с лучшими винодельнями страны, лекции профессионального сомелье. В оздоровительных круизах туристы смогут получить индивидуальную консультацию эндокринолога, невролога, косметолога или психотерапевта", – пояснил Суховольский.По его словам, осенние цены в среднем на 15 процентов ниже летних.Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова рассказала, что перед началом школьного года наступают даты пониженного спроса, а потом продажи снова активизируются. "У нас повышенный спрос на круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода продолжительностью от двух до семи ночей", – сказала она.Сейчас туроператор предлагает круизы стоимостью от 21 768 рублей на человека при двухместном размещении с питанием, экскурсиями и анимацией.Как сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин, спрос на круизы компании однозначно лучше, чем в то же время год назад. "В прошлом году нам пришлось снимать с осенних маршрутов некоторые теплоходы, в этом мы с объемом справляемся. Более того, на октябрь поставлены дополнительные рейсы", – пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230822/kruizy-1891476548.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, инфофлот, круизы