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Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью - РИА Новости, 04.09.2023
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Туризм
 
11:23 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kruizy-1894021533.html
Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью
Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью - РИА Новости, 04.09.2023
Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью
Операторы речных круизов отмечают рост продаж на осень, хотя в этом году их не поддерживает акция кэшбэка, сообщает RTN. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:23
2023-09-04T11:23
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отдых в россии
инфофлот
круизы
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Операторы речных круизов отмечают рост продаж на осень, хотя в этом году их не поддерживает акция кэшбэка, сообщает RTN.Как считает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский, благодаря прошлогоднему круизному буму россияне поняли, что путешествовать по рекам осенью "также приятно, как летом, а стоит это существенно дешевле"."Погода имеет гораздо меньшее значение, если программы интересные, а цены на осень на 25-30 процентов, а иногда больше, выгоднее, чем летом", – сказал Михайловский. Он добавил, что еще какое-то время назад круизная навигация в Москве заканчивалась к 1 октября, сейчас столичный флот работает до 15 ноября.Заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский отметил, что средняя загрузка на осень по 24 теплоходам туроператора уже выше 74 процентов. "Продажи круизов на сентябрь заметно выше октябрьских. Наш флагман "Мустай Карим" на этот месяц почти распродан, остались единичные каюты на разных рейсах. В октябре мест пока больше", – уточнил эксперт."В прохладную погоду туристы больше времени проводят на борту и, чтобы разнообразить досуг, мы приглашаем интересных спикеров, организуем дегустации и квесты. Например, в энокруизах предлагаем программы с дегустациями вин, знакомство с лучшими винодельнями страны, лекции профессионального сомелье. В оздоровительных круизах туристы смогут получить индивидуальную консультацию эндокринолога, невролога, косметолога или психотерапевта", – пояснил Суховольский.По его словам, осенние цены в среднем на 15 процентов ниже летних.Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&amp;Sun Ольга Иванова рассказала, что перед началом школьного года наступают даты пониженного спроса, а потом продажи снова активизируются. "У нас повышенный спрос на круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода продолжительностью от двух до семи ночей", – сказала она.Сейчас туроператор предлагает круизы стоимостью от 21 768 рублей на человека при двухместном размещении с питанием, экскурсиями и анимацией.Как сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин, спрос на круизы компании однозначно лучше, чем в то же время год назад. "В прошлом году нам пришлось снимать с осенних маршрутов некоторые теплоходы, в этом мы с объемом справляемся. Более того, на октябрь поставлены дополнительные рейсы", – пояснил эксперт.
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, инфофлот, круизы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Инфофлот, круизы
Туроператоры заявили о росте спроса на речные круизы осенью

Туроператоры: речные круизы стали популярнее, несмотря на отсутствие кешбэка

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Операторы речных круизов отмечают рост продаж на осень, хотя в этом году их не поддерживает акция кэшбэка, сообщает RTN.
Как считает генеральный директор компании "Инфофлот" Андрей Михайловский, благодаря прошлогоднему круизному буму россияне поняли, что путешествовать по рекам осенью "также приятно, как летом, а стоит это существенно дешевле".
«
"Погода имеет гораздо меньшее значение, если программы интересные, а цены на осень на 25-30 процентов, а иногда больше, выгоднее, чем летом", – сказал Михайловский.
Он добавил, что еще какое-то время назад круизная навигация в Москве заканчивалась к 1 октября, сейчас столичный флот работает до 15 ноября.
Заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский отметил, что средняя загрузка на осень по 24 теплоходам туроператора уже выше 74 процентов. "Продажи круизов на сентябрь заметно выше октябрьских. Наш флагман "Мустай Карим" на этот месяц почти распродан, остались единичные каюты на разных рейсах. В октябре мест пока больше", – уточнил эксперт.
"В прохладную погоду туристы больше времени проводят на борту и, чтобы разнообразить досуг, мы приглашаем интересных спикеров, организуем дегустации и квесты. Например, в энокруизах предлагаем программы с дегустациями вин, знакомство с лучшими винодельнями страны, лекции профессионального сомелье. В оздоровительных круизах туристы смогут получить индивидуальную консультацию эндокринолога, невролога, косметолога или психотерапевта", – пояснил Суховольский.
По его словам, осенние цены в среднем на 15 процентов ниже летних.
Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова рассказала, что перед началом школьного года наступают даты пониженного спроса, а потом продажи снова активизируются. "У нас повышенный спрос на круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода продолжительностью от двух до семи ночей", – сказала она.
Сейчас туроператор предлагает круизы стоимостью от 21 768 рублей на человека при двухместном размещении с питанием, экскурсиями и анимацией.
Как сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин, спрос на круизы компании однозначно лучше, чем в то же время год назад. "В прошлом году нам пришлось снимать с осенних маршрутов некоторые теплоходы, в этом мы с объемом справляемся. Более того, на октябрь поставлены дополнительные рейсы", – пояснил эксперт.
Теплоходы на речной пристани в Угличе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В России вырос спрос на морские и речные круизы
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