https://ria.ru/20230904/kontseptsiya-1894052594.html
Ленобласть выберет лучшую концепцию модернизации Дороги жизни
Ленобласть выберет лучшую концепцию модернизации Дороги жизни - РИА Новости, 04.09.2023
Ленобласть выберет лучшую концепцию модернизации Дороги жизни
Власти Ленинградский области объявили для студентов архитектурных вузов страны конкурс на лучшую концепцию модернизации мемориально-ландшафтного комплекса... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:06
2023-09-04T13:06
2023-09-04T13:06
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Власти Ленинградский области объявили для студентов архитектурных вузов страны конкурс на лучшую концепцию модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Власти области и общественный просветительский центр "Развитие" поддержали инициативу активистов Всеволожского района и в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда объявили творческий конкурс для студентов архитектурных вузов России. Будущим специалистам представляется возможность разработать проект модернизации мемориальной Дороги жизни - транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. "Сегодня Ленинградская область объявляет архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни — и самой трассы, и освещения, остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах. Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтоб он вызвал интерес у людей от мала до велика. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни 22 ноября", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Победители конкурса смогут получить грант губернатора Ленинградской области, а концепции участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, уточнили в пресс-службе обладминистрации. "К разработке концепции приглашаются команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Заявки с готовыми концепциями принимаются в анонимной форме в адрес комитета градостроительной политики Ленинградской области. Состязания пройдут в два этапа: отборочный и финальный, куда войдут три лучшие концепции", - уточнили в обладминистрации, добавив, что призовой фонд конкурса — 2,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230123/muzey-1847000259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Блокада Ленинграда (1941-1944)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Власти Ленинградский области объявили для студентов архитектурных вузов страны конкурс на лучшую концепцию модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Власти области и общественный просветительский центр "Развитие" поддержали инициативу активистов Всеволожского района
и в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда
объявили творческий конкурс для студентов архитектурных вузов России
. Будущим специалистам представляется возможность разработать проект модернизации мемориальной Дороги жизни - транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград с Большой землей.
"Сегодня Ленинградская область объявляет архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни — и самой трассы, и освещения, остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах. Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтоб он вызвал интерес у людей от мала до велика. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни 22 ноября", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Победители конкурса смогут получить грант губернатора Ленинградской области, а концепции участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, уточнили в пресс-службе обладминистрации.
"К разработке концепции приглашаются команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Заявки с готовыми концепциями принимаются в анонимной форме в адрес комитета градостроительной политики Ленинградской области. Состязания пройдут в два этапа: отборочный и финальный, куда войдут три лучшие концепции", - уточнили в обладминистрации, добавив, что призовой фонд конкурса — 2,7 миллиона рублей.
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