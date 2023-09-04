Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Джабаров: Россию категорически не устроит замораживание конфликта на Украине
© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
Путин и Эрдоган в понедельник в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.
«
"Вы знаете, что Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. Я только не очень понимаю, каким образом это может быть. Потому что если речь идёт о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной. Рано или поздно опять вот это ружьё, висящее на стене, выстрелит. Наша задача неизменна, и Эрдоган должен это понимать", - сказал сенатор.
Он также считает, что назначение Рустема Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова "не изменит" ситуацию для России в ходе проведения СВО.
«
"Цели, задачи нам известны, мы их будем добиваться", - подчеркнул Джабаров.
Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.