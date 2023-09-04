https://ria.ru/20230904/konflikt-1894047398.html

Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.09.2023

Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:20

2023-09-04T12:20

2023-09-04T12:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир джабаров

совет федерации рф

алексей резников

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24". Путин и Эрдоган в понедельник в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. "Вы знаете, что Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. Я только не очень понимаю, каким образом это может быть. Потому что если речь идёт о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной. Рано или поздно опять вот это ружьё, висящее на стене, выстрелит. Наша задача неизменна, и Эрдоган должен это понимать", - сказал сенатор. Он также считает, что назначение Рустема Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова "не изменит" ситуацию для России в ходе проведения СВО. "Цели, задачи нам известны, мы их будем добиваться", - подчеркнул Джабаров. Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html

https://ria.ru/20230904/razrushenie-1893999489.html

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россия, украина, владимир джабаров, совет федерации рф, алексей резников