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Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/konflikt-1894047398.html
Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.09.2023
Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:20
2023-09-04T12:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир джабаров
совет федерации рф
алексей резников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24". Путин и Эрдоган в понедельник в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. "Вы знаете, что Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. Я только не очень понимаю, каким образом это может быть. Потому что если речь идёт о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной. Рано или поздно опять вот это ружьё, висящее на стене, выстрелит. Наша задача неизменна, и Эрдоган должен это понимать", - сказал сенатор. Он также считает, что назначение Рустема Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова "не изменит" ситуацию для России в ходе проведения СВО. "Цели, задачи нам известны, мы их будем добиваться", - подчеркнул Джабаров. Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894027041.html
https://ria.ru/20230904/razrushenie-1893999489.html
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россия, украина, владимир джабаров, совет федерации рф, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Алексей Резников
Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Джабаров: Россию категорически не устроит замораживание конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цели и задачи СВО остаются неизменными, Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
Путин и Эрдоган в понедельник в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.
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«
"Вы знаете, что Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. Я только не очень понимаю, каким образом это может быть. Потому что если речь идёт о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной. Рано или поздно опять вот это ружьё, висящее на стене, выстрелит. Наша задача неизменна, и Эрдоган должен это понимать", - сказал сенатор.
Он также считает, что назначение Рустема Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова "не изменит" ситуацию для России в ходе проведения СВО.
«
"Цели, задачи нам известны, мы их будем добиваться", - подчеркнул Джабаров.
Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Являлся советником лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева. В понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФАлексей Резников
 
 
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