https://ria.ru/20230904/kitay-1894057327.html

МИД Китая призвал США отказаться от менталитета времен холодной войны

МИД Китая призвал США отказаться от менталитета времен холодной войны - РИА Новости, 04.09.2023

МИД Китая призвал США отказаться от менталитета времен холодной войны

США, развивая отношения со странами Азии, должны отказаться от менталитета времен холодной войны, не нацеливаться против третьих сторон и не подрывать мир в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:59

2023-09-04T12:59

2023-09-04T12:59

сша

китай

джо байден

азия

мао нин

карин жан-пьер

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ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. США, развивая отношения со странами Азии, должны отказаться от менталитета времен холодной войны, не нацеливаться против третьих сторон и не подрывать мир в регионе, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден, как ожидается, во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отмечает газета, для Вьетнама более тесные отношения с США служат противовесом влиянию Китая. "Мы считаем, что США, развивая отношения со странами Азии, должны отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой" времен холодной войны, соблюдать основные нормы международных отношений, не нацеливаться против третьих сторон, не подрывать региональный мир, стабильность, развитие и процветание", - заявила дипломат. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден 10 сентября отправится в Ханой, где намерен провести встречи с представителями вьетнамского руководства. Байден рассчитывает обсудить с вьетнамским руководством пути содействия развитию экономики азиатской страны с прицелом на передовые технологии и инновации, расширение культурных связей и совместную борьбу с изменениями климата.

https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html

сша

китай

азия

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сша, китай, джо байден, азия, мао нин, карин жан-пьер