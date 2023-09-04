https://ria.ru/20230904/kavkaz-1894080725.html

Москву пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, сообщил источник

Москву пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, сообщил источник - РИА Новости, 04.09.2023

Москву пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, сообщил источник

Россию искусственно пытаются вытеснить с Южного Кавказа, используют Ереван как средство реализации этой цели, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:22

2023-09-04T14:22

2023-09-04T14:55

москва

кавказ

армения

ереван

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россию искусственно пытаются вытеснить с Южного Кавказа, используют Ереван как средство реализации этой цели, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Отношения с Арменией в сфере безопасности и экономики в Москве рассматривают не как "зависимость" одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство", - напомнил источник."Что касается приписываемого нам "отдаления от региона", то на самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели", - заявил собеседник. По его словам, "Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена". "Однако это должна быть "улица с двусторонним движением": Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - пояснил он."Ложным является тезис о том, что "карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном", - добавил он."Корень противостояния – вопрос о статусе бывшей НКАО АзССР, при этом Ереван длительное время удерживал под своим контролем часть собственно азербайджанской территории", - заметил собеседник."Вооруженное противостояние осени 2020 году во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства (заявления типа "Карабах – это Армения", участие в инаугурации "президента" Нагорного Карабаха (НК) в Шуше)", - считает диписточник. По его словам, "это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ"."Если бы не вмешательство России и лично Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными",- подчеркнул он. "При том, что уже через 3 недели после начала войны президент России призывал премьер-министра Армении согласиться на прекращение огня, что позволило бы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха", - указал диписточник."Несостоятельны утверждения о якобы полном безразличии России к "агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения", - считает он.По словам собеседника, "состоялись соответствующие консультации по линии МИД и Минобороны двух стран, а также визиты в регион высокопоставленных представителей ОДКБ"."Основной путь для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий – реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая неприемлемо затянулась отнюдь не по вине России", - уверен он. "Ереван также не в полной мере использует потенциал ОДКБ, что, в частности, проявилось в отказе дать согласие на размещение миссии Организации и выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС", - отметил диписточник."На этом фоне рассуждения о некоем кризисе в ОДКБ выглядят как политиканство", - дополнил он."Точкой невозврата стали саммиты под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 году и Брюсселе 14 мая 2023 году, где армянское руководство сделало разворот на 180 градусов – от заявлений "Карабах – это Армения" к признанию НК в составе Азербайджана. Это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 года и максимально усложнило работу Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе", - указал собеседник."Тем не менее, российские миротворцы прилагают все усилия для недопущения эскалации обстановки "на земле", - отметил он. Источник считает, что "безосновательные нападки на российский миротворческий контингент не приносят ничего, кроме вреда, в том числе самой Армении"."Инсинуации о якобы содействии миротворцев азербайджанцам в попытке установить свой флаг на мосту через реку Акари опровергаются обнародованными позднее видеосвидетельствами", - заметил диписточник."Урегулированию сложной гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха не помогает самоустраненность Армении. Мегафонная дипломатия не способна заменить практическую работу в треугольнике Баку – Степанакерт – Ереван", - заключил он.

https://ria.ru/20230904/nato-1894044428.html

https://ria.ru/20230901/statut-1893782101.html

https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html

москва

кавказ

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, кавказ, армения, ереван, россия, в мире