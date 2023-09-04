https://ria.ru/20230904/impichment-1894202851.html

В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену

В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену - РИА Новости, 04.09.2023

В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену

Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:52

2023-09-04T23:52

2023-09-04T23:57

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену, считает конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", - написала она в социальной сети X (бывшая Twitter). Для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы ее поддержало больше половины конгрессменов. В начале сентября Грин сообщала, что Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр, а также "перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок". Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html

https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, кевин маккарти, twitter, марджори тейлор грин