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В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену - РИА Новости, 04.09.2023
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23:52 04.09.2023 (обновлено: 23:57 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/impichment-1894202851.html
В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену
В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену - РИА Новости, 04.09.2023
В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену
Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:52
2023-09-04T23:57
в мире
сша
делавэр
джо байден
кевин маккарти
twitter
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену, считает конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", - написала она в социальной сети X (бывшая Twitter). Для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы ее поддержало больше половины конгрессменов. В начале сентября Грин сообщала, что Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр, а также "перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок". Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html
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в мире, сша, делавэр, джо байден, кевин маккарти, twitter, марджори тейлор грин
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Кевин Маккарти, Twitter, Марджори Тейлор Грин
В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену

Конгрессвумен: члены палаты представителей поддержат запуск импичмента Байдену

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену, считает конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", - написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).
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Для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы ее поддержало больше половины конгрессменов.
В начале сентября Грин сообщала, что Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр, а также "перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок".
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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В миреСШАДелавэрДжо БайденКевин МаккартиTwitterМарджори Тейлор Грин
 
 
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