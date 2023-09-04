В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену
Конгрессвумен: члены палаты представителей поддержат запуск импичмента Байдену
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену, считает конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", - написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).
Для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы ее поддержало больше половины конгрессменов.
В начале сентября Грин сообщала, что Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр, а также "перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок".
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.