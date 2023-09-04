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Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 04.09.2023
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23:35 04.09.2023 (обновлено: 23:42 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html
Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии
Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 04.09.2023
Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии
Группа агрессивно настроенных мигрантов пыталась разрушить забор на польско-белорусской границе, сообщила в социальной сети X (бывшая Twitter) Погранстража... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:35
2023-09-04T23:42
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ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Группа агрессивно настроенных мигрантов пыталась разрушить забор на польско-белорусской границе, сообщила в социальной сети X (бывшая Twitter) Погранстража Польши. "Группа агрессивно настроенных мигрантов на белорусской стороне бросали камни, кирпичи, ветки деревьев в офицеров и солдат, пытаясь разрушить пограничную инфраструктуру обеспечения безопасности", - сообщили в ведомстве. Также в погранстраже отметили, что момент атаки был зафиксирован на видеокамеру. На кадрах видно, как группа мигрантов через забор пытается разрушить заграждение из колючей проволоки. Также видно, как кто-то бросает в сторону пограничников ветки, камни и куски арматуры. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, twitter, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Twitter, Евросоюз
Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии

Погранстража Польши: мигранты бросали камни в забор на границе с Белоруссией

© Фото : @mon_gov_pl/TwitterГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : @mon_gov_pl/Twitter
Граница Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Группа агрессивно настроенных мигрантов пыталась разрушить забор на польско-белорусской границе, сообщила в социальной сети X (бывшая Twitter) Погранстража Польши.
"Группа агрессивно настроенных мигрантов на белорусской стороне бросали камни, кирпичи, ветки деревьев в офицеров и солдат, пытаясь разрушить пограничную инфраструктуру обеспечения безопасности", - сообщили в ведомстве.
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Также в погранстраже отметили, что момент атаки был зафиксирован на видеокамеру. На кадрах видно, как группа мигрантов через забор пытается разрушить заграждение из колючей проволоки. Также видно, как кто-то бросает в сторону пограничников ветки, камни и куски арматуры.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреПольшаБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоTwitterЕвросоюз
 
 
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