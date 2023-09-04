Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 04.09.2023 (обновлено: 15:10 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gosduma-1894093836.html
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:08
2023-09-04T15:10
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудят тему создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении. В мае Минпросвещения РФ поддержало данную инициативу Лантратовой. "Обязательно проведём в Госдуме совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудим эту тему", - заявила Лантратова.Она напомнила о поддержке данной инициативы Минпросвещения России и отметила, что настало время вернуться к обсуждению этой идеи и подумать о ее реализации. "Приглашаю к обсуждению учителей, родителей, школьников, представителей профильных министерств, ведомств и "Движения первых", а также экспертов", - написала Лантратова.
https://ria.ru/20230903/shkola-1893968818.html
https://ria.ru/20230903/obrazovanie-1893965768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, госдума рф, дети
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Дети
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении

В Госдуме обсудят создание дирекции детского и юношеского вещания на телевидении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудят тему создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении.
В мае Минпросвещения РФ поддержало данную инициативу Лантратовой.
Ассортимент школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО
Вчера, 19:54
"Обязательно проведём в Госдуме совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудим эту тему", - заявила Лантратова.
Она напомнила о поддержке данной инициативы Минпросвещения России и отметила, что настало время вернуться к обсуждению этой идеи и подумать о ее реализации.
"Приглашаю к обсуждению учителей, родителей, школьников, представителей профильных министерств, ведомств и "Движения первых", а также экспертов", - написала Лантратова.
Школьники - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями
Вчера, 19:31
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала