https://ria.ru/20230904/gosduma-1894093836.html
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:08
2023-09-04T15:08
2023-09-04T15:10
общество
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яна лантратова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудят тему создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении. В мае Минпросвещения РФ поддержало данную инициативу Лантратовой. "Обязательно проведём в Госдуме совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудим эту тему", - заявила Лантратова.Она напомнила о поддержке данной инициативы Минпросвещения России и отметила, что настало время вернуться к обсуждению этой идеи и подумать о ее реализации. "Приглашаю к обсуждению учителей, родителей, школьников, представителей профильных министерств, ведомств и "Движения первых", а также экспертов", - написала Лантратова.
https://ria.ru/20230903/shkola-1893968818.html
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, дети
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Дети
В Госдуме обсудят создание дирекции детского вещания на телевидении
В Госдуме обсудят создание дирекции детского и юношеского вещания на телевидении
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова написала в своем телеграм-канале
, что в Госдуме планируется провести совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудят тему создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении.
В мае Минпросвещения РФ поддержало данную инициативу Лантратовой.
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"Обязательно проведём в Госдуме совещание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где обсудим эту тему", - заявила Лантратова.
Она напомнила о поддержке данной инициативы Минпросвещения России и отметила, что настало время вернуться к обсуждению этой идеи и подумать о ее реализации.
"Приглашаю к обсуждению учителей, родителей, школьников, представителей профильных министерств, ведомств и "Движения первых", а также экспертов", - написала Лантратова.
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