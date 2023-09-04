https://ria.ru/20230904/gaz-1894068322.html

Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции

Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган назвал создание газового хаба значимым для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что проект по созданию "газового хаба" в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:33

2023-09-04T13:33

2023-09-04T14:09

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

экономика

владимир путин

газпром

северный поток

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что проект по созданию "газового хаба" в Турции имеет значимость для страны."Еще одним значимым элементом для нас является создание во Фракии хаба (газового)", - заявил турецкий лидер.Глава Турции также заявил о "высоком сотрудничестве" Анкары и Москвы по газу."Мы поддерживаем высокое сотрудничество с Россией в энергетическом секторе, особенно в области природного газа. Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше", - сказал Эрдоган.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.В начале июня источник РИА Новости, знакомый с переговорами, говорил, что турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленной "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html

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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, экономика, владимир путин, газпром, северный поток