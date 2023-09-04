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Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу
Президент России Владимир Путин во время российско-турецких переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время будут... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:27
2023-09-04T13:27
2023-09-04T13:30
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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северный поток
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время российско-турецких переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию "газового хаба", чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной."Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал Путин.Россия и Турция планируют запустить так называемый "газовый хаб", чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам". В настоящее время параметры проекта "газового хаба" находятся в стадии обсуждения.
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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, северный поток, экономика, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Северный поток, Экономика, В мире
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу
Путин надеется на скорое завершение переговоров с Турцией по газовому хабу