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Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023
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13:27 04.09.2023 (обновлено: 13:30 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gaz-1894066065.html
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу
Президент России Владимир Путин во время российско-турецких переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время будут... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:27
2023-09-04T13:30
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
северный поток
экономика
в мире
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время российско-турецких переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию "газового хаба", чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной."Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал Путин.Россия и Турция планируют запустить так называемый "газовый хаб", чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам". В настоящее время параметры проекта "газового хаба" находятся в стадии обсуждения.
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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, северный поток, экономика, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Северный поток, Экономика, В мире
Путин надеется на завершение переговоров с Турцией по газовому хабу

Путин надеется на скорое завершение переговоров с Турцией по газовому хабу

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время российско-турецких переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию "газового хаба", чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.
"Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал Путин.
Россия и Турция планируют запустить так называемый "газовый хаб", чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам". В настоящее время параметры проекта "газового хаба" находятся в стадии обсуждения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждаются, заявили в МИД
11 августа, 08:25
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияСеверный потокЭкономикаВ мире
 
 
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