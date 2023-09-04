https://ria.ru/20230904/forum-1894093327.html

Промышленно-энергетический форум TNF 2023 соберет 10 тысяч участников

Промышленно-энергетический форум TNF 2023 соберет 10 тысяч участников - РИА Новости, 04.09.2023

Промышленно-энергетический форум TNF 2023 соберет 10 тысяч участников

Промышленно-энергетический форум TNF 2023, в котором ожидается участие более 10 тысяч человек, пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:20

2023-09-04T15:20

2023-09-04T15:20

тюменская область

тюмень

россия

промышленно-энергетический форум tnf 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818753713_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e7c6563142b696ca34512b4a24a0091e.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF 2023, в котором ожидается участие более 10 тысяч человек, пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени, сообщает пресс-служба форума. Главная тема TNF 2023 – обеспечение технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли. Ключевые направления развития отрасли были определены в июле этого года на заседании профильного координационного совета при правительстве РФ. Это геологоразведка, бурение и добыча углеводородов на суше и на шельфе, их транспортировка, нефтегазохимия, переработка нефти и газа, получение СПГ. Все эти направления нашли отражение в программе Промышленно-энергетического форума. В этом году организаторы ожидают рекордное число участников – более 10 тысяч человек. В Тюмень приедут делегации из Китая, Пакистана, Узбекистана, Республики Беларусь. Ожидается, что в пленарной сессии TNF 2023 примет участие вице-премьер РФ Александр Новак. Он также проведет на полях форума межведомственное совещание "Машиностроение для нефтегазовой промышленности". Работа форума начнется 18 сентября с "нулевого" дня, посвященного молодежи отрасли и мероприятиям неформальной программы. Перед молодыми специалистами выступят академик РАН Алексей Конторович, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, экс-министр топлива и энергетики РФ Юрий Шафраник. В рамках неформальной программы пройдут выступление космонавта, Героя России Александра Мисуркина, сеанс одновременной игры в шахматы с вице-чемпионом мира Яном Непомнящим и литературные чтения с писателем Александром Цыпкиным. Наиболее актуальные и острые вопросы развития топливно-энергетического комплекса будут рассмотрены на специализированных сессиях во время Дня технологий 19 сентября. Решению вопросов импортозамещения и технологической независимости будут посвящены мероприятия 20 сентября. Заключительный день форума, 21 сентября, будет посвящен развитию человеческого капитала и цифровой трансформации ТЭК. Выставочная площадь TNF 2023 в этом году значительно увеличится и составит 3 тысячи квадратных метров. Инновационные разработки и оборудование представят около 60 компаний. В числе самых ожидаемых экспонатов — макет инновационного двигателя ТМ-16, разрабатываемого Тюменскими моторостроителями и призванный заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые в данный момент используются в нефтегазе. Заменить зарубежное оборудование призваны и разработанные российской компанией GTI мембранные системы хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Также в выставочной программе – магистральные тягачи, работающие на СПГ. Будет представлен и элемент роторной управляемой системы, предназначенный для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, разработанный компанией "Технологии ОФС". Около трети экспозиции, как сообщают организаторы, займут ИТ-разработки. Будут представлены компании, работающие в разных направлениях, - от кибербезопасности и защиты данных до технологического сопровождения процессов бурения и добычи. Оператором TNF 2023 является ассоциация "Нефтегазовый кластер", которая аккумулирует технические задачи от производителей и поможет состыковать их с имеющимися у отечественных производителей технологическими решениями. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя.

https://ria.ru/20220923/moor-1818863829.html

https://ria.ru/20220922/tekhnologii-1818705805.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюмень, россия, промышленно-энергетический форум tnf 2023