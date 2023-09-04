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В России пройдет международный научный форум по редактированию генома - РИА Новости, 04.09.2023
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Наука
 
03:00 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/forum-1893148778.html
В России пройдет международный научный форум по редактированию генома
В России пройдет международный научный форум по редактированию генома - РИА Новости, 04.09.2023
В России пройдет международный научный форум по редактированию генома
Второй международный конгресс CRISPR-2023 пройдет 11–13 сентября в Новосибирске. В нем примут участие более 250 ученых из 11 стран. Это единственный научный... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:00
2023-09-04T03:00
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общество
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новосибирск
российская академия наук
наука
наука
геном
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Второй международный конгресс CRISPR-2023 пройдет 11–13 сентября в Новосибирске. В нем примут участие более 250 ученых из 11 стран. Это единственный научный форум, который будет посвящен применению в России технологии CRISPR/Cas9, позволяющей вносить изменения в геном высших организмов, в том числе человека, сообщили организаторы.Участники обсудят, как редактирование генома можно использовать в изучении механизмов социально значимых болезней, таких как онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также оценят существующие возможности использования этих технологий для исправления опасных мутаций в ДНК.Как отметил председатель оргкомитета конгресса, профессор Сурен Закиян, за последние 20–30 лет в области молекулярной и клеточной биологии произошли по-настоящему революционные перемены.&quot;Для нас это стало вызовом, мы его приняли и организуем этот конгресс как площадку, где ведущие ученые обсудят научные достижения последних лет&quot;, – добавил профессор.По его словам, в программе мероприятия много докладов молодых ученых по разным научным направлениям, связанным с редактированием генома.Отдельные секции будут посвящены проблемам и решениям, связанным с применением искусственного интеллекта и биоинформатики в обработке геномных данных, созданию новых лекарств и технологий тканевой инженерии как перспективного направления протезирования. Еще одна тема – использование редактирования генома в селекции новых сортов сельскохозяйственных культур.Одним из главных организаторов конгресса выступает Институт цитологии и генетики СО РАН. Его директор, академик РАН Алексей Кочетов напомнил, что институт входит в состав Курчатовского геномного центра мирового уровня и активно занимается разработкой генетических технологий для сельского хозяйства, медицины и биотехнологической промышленности."У нас работает много ведущих в своих областях ученых-исследователей, мы располагаем мощной и уникальной научной инфраструктурой", – отметил он.В частности, по его словам, на базе ИЦиГ СО РАН работает один из основных центров страны по созданию и разведению лабораторных животных для фармакологических исследований."Вполне естественно, что вопросы, связанные с применением технологии редактирования генома, здесь активно рассматриваются", – подытожил он.
https://ria.ru/20230821/nauka-1890825163.html
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навигатор абитуриента, общество, россия, новосибирск, российская академия наук, наука, геном, генетика, днк
Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Новосибирск, Российская академия наук, Наука, Наука, геном, генетика, ДНК

В России пройдет международный научный форум по редактированию генома

© iStock.com / ktsimageМолекула ДНК внутри пробирки
Молекула ДНК внутри пробирки - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / ktsimage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Второй международный конгресс CRISPR-2023 пройдет 11–13 сентября в Новосибирске. В нем примут участие более 250 ученых из 11 стран. Это единственный научный форум, который будет посвящен применению в России технологии CRISPR/Cas9, позволяющей вносить изменения в геном высших организмов, в том числе человека, сообщили организаторы.
Участники обсудят, как редактирование генома можно использовать в изучении механизмов социально значимых болезней, таких как онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также оценят существующие возможности использования этих технологий для исправления опасных мутаций в ДНК.
Как отметил председатель оргкомитета конгресса, профессор Сурен Закиян, за последние 20–30 лет в области молекулярной и клеточной биологии произошли по-настоящему революционные перемены.
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«

"Для нас это стало вызовом, мы его приняли и организуем этот конгресс как площадку, где ведущие ученые обсудят научные достижения последних лет", – добавил профессор.

По его словам, в программе мероприятия много докладов молодых ученых по разным научным направлениям, связанным с редактированием генома.
Отдельные секции будут посвящены проблемам и решениям, связанным с применением искусственного интеллекта и биоинформатики в обработке геномных данных, созданию новых лекарств и технологий тканевой инженерии как перспективного направления протезирования. Еще одна тема – использование редактирования генома в селекции новых сортов сельскохозяйственных культур.
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Одним из главных организаторов конгресса выступает Институт цитологии и генетики СО РАН. Его директор, академик РАН Алексей Кочетов напомнил, что институт входит в состав Курчатовского геномного центра мирового уровня и активно занимается разработкой генетических технологий для сельского хозяйства, медицины и биотехнологической промышленности.
"У нас работает много ведущих в своих областях ученых-исследователей, мы располагаем мощной и уникальной научной инфраструктурой", – отметил он.
В частности, по его словам, на базе ИЦиГ СО РАН работает один из основных центров страны по созданию и разведению лабораторных животных для фармакологических исследований.
"Вполне естественно, что вопросы, связанные с применением технологии редактирования генома, здесь активно рассматриваются", – подытожил он.
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