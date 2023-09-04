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Эрдоган заявил, что отношения Турции и России решат региональные проблемы
Эрдоган заявил, что отношения Турции и России решат региональные проблемы - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган заявил, что отношения Турции и России решат региональные проблемы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что тесные отношения Анкары и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:25
2023-09-04T17:25
2023-09-04T18:57
россия
турция
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что тесные отношения Анкары и Москвы помогут решению региональных проблем. "Мы также обсудили с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) региональные процессы. Наши тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Эрдоган заявил, что отношения Турции и России решат региональные проблемы
Эрдоган: тесные отношения Турции и РФ помогут в решении региональных проблем