https://ria.ru/20230904/erdogan-1894050316.html

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:35

2023-09-04T12:35

2023-09-04T14:26

сочи

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

политика

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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на своего корреспондента."Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 на самолете TUR с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в публикации.В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.

https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика