Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 04.09.2023 (обновлено: 14:26 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/erdogan-1894050316.html
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ
Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:35
2023-09-04T14:26
сочи
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081652_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_7ea4d97ad311ebeaa31055c46c2066de.jpg
АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на своего корреспондента."Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 на самолете TUR с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в публикации.В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html
сочи
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081652_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_015629fe7fbc29cea83bb90312cdcef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, политика
Сочи, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Политика
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ

Star: Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 4 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 4 сентября 2023
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на своего корреспондента.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 на самолете TUR с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в публикации.
В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.
Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции
09:53
 
СочиРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала