Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, пишут турецкие СМИ
Star: Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 4 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 4 сентября 2023
АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи, где сегодня пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщила газета Star со ссылкой на своего корреспондента.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 на самолете TUR с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в публикации.
В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.
Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.