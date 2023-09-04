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Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:24
2023-09-04T10:24
2023-09-04T10:28
сочи
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передал телеканал A Haber. Путин и Эрдоган сегодня в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. "В течение ближайшего часа господин президент (Тайип Эрдоган) вылетит в Сочи", - передал телеканал.
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сочи, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире
Сочи, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, В мире
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ
A Haber: Эрдоган в течение часа вылетит в Сочи на переговоры с Путиным