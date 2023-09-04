https://ria.ru/20230904/erdogan-1894020256.html

Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ

Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023

Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:24

2023-09-04T10:24

2023-09-04T10:28

сочи

стамбул

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

в мире

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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передал телеканал A Haber. Путин и Эрдоган сегодня в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. "В течение ближайшего часа господин президент (Тайип Эрдоган) вылетит в Сочи", - передал телеканал.

https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html

сочи

стамбул

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сочи, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире