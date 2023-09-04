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Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
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10:24 04.09.2023 (обновлено: 10:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/erdogan-1894020256.html
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:24
2023-09-04T10:28
сочи
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передал телеканал A Haber. Путин и Эрдоган сегодня в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. "В течение ближайшего часа господин президент (Тайип Эрдоган) вылетит в Сочи", - передал телеканал.
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сочи, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире
Сочи, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, В мире
Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из Стамбула в Сочи, сообщили СМИ

A Haber: Эрдоган в течение часа вылетит в Сочи на переговоры с Путиным

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение ближайшего часа вылетит из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передал телеканал A Haber.
Путин и Эрдоган сегодня в середине дня встретятся в Сочи. Это будет их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.
«
"В течение ближайшего часа господин президент (Тайип Эрдоган) вылетит в Сочи", - передал телеканал.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Италии отметили важность встречи президентов России и Турции
09:53
 
СочиСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияВ мире
 
 
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