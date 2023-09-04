https://ria.ru/20230904/energetika-1894069096.html
Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики
Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики
В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:36
2023-09-04T13:36
2023-09-04T13:36
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
россия
турция
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сочи
Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики
Путин: в вопросах энергетики РФ и Турция достигли договоренностей с обеих сторон
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сказал Путин.
Межгосударственные отношения России и Турции