https://ria.ru/20230904/energetika-1894069096.html

Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики

Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики - РИА Новости, 04.09.2023

Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики

В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:36

2023-09-04T13:36

2023-09-04T13:36

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сочи

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

россия

турция

сочи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи