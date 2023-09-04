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Во Владимирской области семь человек пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 04.09.2023
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11:29 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/dtp-1894033011.html
Во Владимирской области семь человек пострадали в ДТП со скорой
Во Владимирской области семь человек пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 04.09.2023
Во Владимирской области семь человек пострадали в ДТП со скорой
Семь человек пострадали во Владимирской области при столкновении легковой машины и автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:29
2023-09-04T11:29
происшествия
владимирская область
ковровский район
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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали во Владимирской области при столкновении легковой машины и автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. "Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи произошло сегодня, 4 сентября, около 07.00 на участке автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе (Владимирской области - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся со скорой помощью, которая направлялась во Владимир. "По состоянию на 10.00 один из участников ДТП госпитализирован, еще шесть человек доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - уточняет УМВД.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, ковровский район
Происшествия, Владимирская область, Ковровский район
Во Владимирской области семь человек пострадали в ДТП со скорой

Семь человек пострадали во Владимирской области при столкновении машины и скорой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали во Владимирской области при столкновении легковой машины и автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи произошло сегодня, 4 сентября, около 07.00 на участке автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе (Владимирской области - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся со скорой помощью, которая направлялась во Владимир.
"По состоянию на 10.00 один из участников ДТП госпитализирован, еще шесть человек доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - уточняет УМВД.
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