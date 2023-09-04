https://ria.ru/20230904/blagodarnost-1894170273.html

Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман - РИА Новости, 04.09.2023

Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:56

2023-09-04T18:56

2023-09-04T18:57

россия

москва

египет

владимир путин

равиль гайнутдин

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общество

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову, сообщается в указе "О поощрении" на официальном портале правовой информации. "За заслуги перед в подготовке и проведения празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность президента Российской Федерации: Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу – председателю Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Российской Федерации, город Москва; Крганову Альбиру Рифкатовичу – муфтию Централизованной религиозной организации Духовное собрания мусульман России, город Москва", - говорится в указе. Также президент наградил почетными грамотами глав ряда мусульманских организаций за вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. В частности, награждены председатель президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев и председатель Муфтията Республики Дагестан Ахмед Абдуллаев. Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии – государства, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан) состоялось в 2022 году. Путин поручил организовать проведение праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в День народного единства в 2021 году на встрече с ним представителей традиционных религий России идею об этом высказал Гайнутдин. В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других городах приняли участие духовные управления всей страны и их руководители, политические и общественные деятели России и зарубежных стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, ОАЭ, Индии, Сирии, Ливана, Монголии и других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовыставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других государствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Международным мусульманским форумом в Москве с участием представителей 30 государств.

https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876798958.html

https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html

россия

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россия, москва, египет, владимир путин, равиль гайнутдин, альбир крганов, общество