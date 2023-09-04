Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову, сообщается в указе "О поощрении" на официальном портале правовой информации.
"За заслуги перед в подготовке и проведения празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность президента Российской Федерации: Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу – председателю Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Российской Федерации, город Москва; Крганову Альбиру Рифкатовичу – муфтию Централизованной религиозной организации Духовное собрания мусульман России, город Москва", - говорится в указе.
Также президент наградил почетными грамотами глав ряда мусульманских организаций за вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. В частности, награждены председатель президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев и председатель Муфтията Республики Дагестан Ахмед Абдуллаев.
Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии – государства, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан) состоялось в 2022 году. Путин поручил организовать проведение праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в День народного единства в 2021 году на встрече с ним представителей традиционных религий России идею об этом высказал Гайнутдин.
В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других городах приняли участие духовные управления всей страны и их руководители, политические и общественные деятели России и зарубежных стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, ОАЭ, Индии, Сирии, Ливана, Монголии и других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовыставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других государствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Международным мусульманским форумом в Москве с участием представителей 30 государств.