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Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман - РИА Новости, 04.09.2023
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18:56 04.09.2023 (обновлено: 18:57 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/blagodarnost-1894170273.html
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман - РИА Новости, 04.09.2023
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:56
2023-09-04T18:57
россия
москва
египет
владимир путин
равиль гайнутдин
альбир крганов
общество
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову, сообщается в указе "О поощрении" на официальном портале правовой информации. "За заслуги перед в подготовке и проведения празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность президента Российской Федерации: Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу – председателю Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Российской Федерации, город Москва; Крганову Альбиру Рифкатовичу – муфтию Централизованной религиозной организации Духовное собрания мусульман России, город Москва", - говорится в указе. Также президент наградил почетными грамотами глав ряда мусульманских организаций за вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. В частности, награждены председатель президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев и председатель Муфтията Республики Дагестан Ахмед Абдуллаев. Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии – государства, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан) состоялось в 2022 году. Путин поручил организовать проведение праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в День народного единства в 2021 году на встрече с ним представителей традиционных религий России идею об этом высказал Гайнутдин. В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других городах приняли участие духовные управления всей страны и их руководители, политические и общественные деятели России и зарубежных стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, ОАЭ, Индии, Сирии, Ливана, Монголии и других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовыставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других государствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Международным мусульманским форумом в Москве с участием представителей 30 государств.
https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876798958.html
https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html
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россия, москва, египет, владимир путин, равиль гайнутдин, альбир крганов, общество
Россия, Москва, Египет, Владимир Путин, Равиль Гайнутдин, Альбир Крганов, Общество
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарности председателям Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову, сообщается в указе "О поощрении" на официальном портале правовой информации.
"За заслуги перед в подготовке и проведения празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность президента Российской Федерации: Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу – председателю Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Российской Федерации, город Москва; Крганову Альбиру Рифкатовичу – муфтию Централизованной религиозной организации Духовное собрания мусульман России, город Москва", - говорится в указе.
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Также президент наградил почетными грамотами глав ряда мусульманских организаций за вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. В частности, награждены председатель президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев и председатель Муфтията Республики Дагестан Ахмед Абдуллаев.
Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии – государства, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан) состоялось в 2022 году. Путин поручил организовать проведение праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в День народного единства в 2021 году на встрече с ним представителей традиционных религий России идею об этом высказал Гайнутдин.
В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других городах приняли участие духовные управления всей страны и их руководители, политические и общественные деятели России и зарубежных стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, ОАЭ, Индии, Сирии, Ливана, Монголии и других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовыставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других государствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Международным мусульманским форумом в Москве с участием представителей 30 государств.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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6 июля 2022, 08:00
 
РоссияМоскваЕгипетВладимир ПутинРавиль ГайнутдинАльбир КргановОбщество
 
 
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