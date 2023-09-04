https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html

На границах России расположится третья по стоимости армия мира

На границах России расположится третья по стоимости армия мира - РИА Новости, 04.09.2023

На границах России расположится третья по стоимости армия мира

США объявили открытый конкурс на "вторую Украину" — страну, которую Вашингтону в подходящий момент заблагорассудится натравить на Россию. Пока американские... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T09:23

аналитика

россия

япония

вторая мировая война (1939-1945)

оон

китай

дмитрий медведев

сша

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США объявили открытый конкурс на "вторую Украину" — страну, которую Вашингтону в подходящий момент заблагорассудится натравить на Россию. Пока американские вассалы, отпихивая друг друга, протискиваются в конец очереди, лидерство в этом конкурсе захватила Япония. Национальные традиции ритуального самоубийства там по-прежнему очень сильны.Об этом напомнил, прилетев на Сахалин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев: "Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец". Милитаризация — это мягко сказано, конечно. Единственным символическим признанием вины Японии перед человечеством была конституция, в которой японским по белому было записано, что страна отказывается от своего права воевать и иметь свою армию. В декабре прошлого года японцы свою конституцию нарушили. Их новая Стратегия национальной безопасности предусматривает, что воевать, может, и нельзя, зато "наносить удары по противнику" очень даже можно. Угадайте с трех раз, кто там противники. Да, все правильно: Россия, Китай, Северная Корея.Этим летом премьер-министр страны объявил, что к 2027-му оборонный бюджет Японии вырастет до 320 миллиардов долларов в год. То есть Страна восходящего солнца станет третьей в мире по расходам на армию после США и Китая. Формально это все еще будут "силы самообороны", а на деле — одна из самых мощных армий мира.Полным ходом идут поставки американского оружия. Тренируются летчики и десантники, моряки и пехотинцы. Американский журнал The Atlantic аккуратно вбрасывает тему о том, что у Японии может — при необходимости — очень быстро появиться и ядерное оружие. И знаете, почему оно там "внезапно" появится? А вот Россия победит на Украине, японцы расстроятся и тут же бросятся собирать на коленке атомную бомбу. "Тонны боевого плутония есть у Японии… Она может создать ядерное оружие в течение года," — задумчиво рассуждает влиятельный журналист Эрик Шлоссер. Параллельно американцы из кожи вон лезут, чтобы втащить Японию в Совет Безопасности ООН, — то есть государство, проигравшее войну, посадить вместе с его победителями, которые, собственно, ООН и создали.Но ведь речь идет о стране, чьи зверства во время Второй мировой заставили бы побледнеть самого Гитлера. В музеи японской оккупации в Южной Корее, Китае, Вьетнаме неподготовленному человеку просто страшно заходить. Там документальные свидетельства массовой резни, чудовищных опытов на людях, жестоких убийств и пыток ни в чем не повинных женщин и маленьких детей.И все эти преступления как-то принято замалчивать. Оккупировав после Второй мировой войны Японию, американцы взяли под крыло самых отъявленных местных нацистов и укрыли их от международного расследования. Из офицеров, виновных в Нанкинской резне (китайцы считают, что японские солдаты тогда убили около трехсот тысяч мирных жителей), были осуждены только двое.Руководителя кошмарного "Отряда 731" Сиро Исии американцы вывезли к себе, после войны он успешно трудился у них в Форте Детрик. Именно в этом отряде ставили опыты на людях, прививая им чуму и извлекая у них органы без анестезии. Это здесь изучали, за сколько времени умирают на морозе трехдневные младенцы. Жертвами этих безумцев стали тысячи китайцев и русских — дело было под Харбином, там исторически жило много наших соотечественников.В глазах всего мира Япония — няшная страна с сакурой, кимоно, вечными улыбками, мангой и мультиками Миядзаки. На самом деле там у власти находится множество совершенно нераскаявшихся наследников палачей. Страну с таким бэкграундом втаскивать в Совбез ООН? Это, вообще, серьезно?Немудрено, что сегодня Токио изо всех сил помогает Киеву, ввалив в него уже почти полмиллиарда долларов. Япония стала первой в мире "Украиной" — взяв ее под контроль, американцы совершенно сознательно разгуливали крайне правых радикалов, натравливая их на местных леваков и симпатизантов Советского Союза. Сегодня эти радикалы скачут на улицах, требуя у России Курилы, у Южной Кореи — остров Ток, у Китая — острова Дяоюйдао.Крайний японский национализм с патриотическими лозунгами тщательно режиссировался американской администрацией. Это был чудесный — очень комфортный для Вашингтона национализм. Ущемленные жители оккупированной, по сути, страны получили возможность выплескивать свой гнев на своих соседей — причем именно на тех, на кого указывали белые господа из-за океана. Зато антиамериканизма в Японии так и не возникло. Наоборот, за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки молодые поколения лишь благодарят и кланяются.Украину и Страну восходящего солнца разделяют тысячи километров и шесть часовых поясов, однако сходство режимов просто поразительно. Массовые драки в парламенте, напоминающие демократию времен Тараса Бульбы. Засилье организованного криминала и авторитетных кланов в экономике. Форсированный национализм, русофобия, экстремизм правых радикалов и откровенное желание переиграть итоги Второй мировой войны.Единственное различие — украинские правосеки скачут в вышиванках, а японские — в белых повязках на голове. А так — один к одному образцовые гомункулусы, растущие под присмотром американских послов.Ну и самое главное: обе страны расположены под боком у России. Это очень удачные плацдармы против официального стратегического противника США. Украина уже стала "идеальным полигоном", Япония — на очереди.

https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html

https://ria.ru/20230731/yaponiya-1886870273.html

https://ria.ru/20230831/rasprava-1893305781.html

https://ria.ru/20210908/yaponiya-1749061501.html

https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html

https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860994042.html

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китай

сша

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, япония, вторая мировая война (1939-1945), оон, китай, дмитрий медведев, сша