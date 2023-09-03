Медведев заявил о новой милитаризации Японии
Медведев: Япония должна признать итоги Второй мировой и отвергнуть милитаризм
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию, забыв о трагедии 1945 года и став наследниками той страны, которую когда-то ждал бесславный конец, говорится в заявлении замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец. В своём преклонении перед Америкой они давно забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени, были отравлены радиацией на многие поколения вперёд", - сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечаются 3 сентября. Его слова приводит в своём Тelegram-канале правительство Сахалинской области.
Он добавил, что в Японии также отменяются ограничения "на так называемые силы Самообороны и военные операции за рубежом".
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"Видим постоянные попытки переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников, а также, как и в середине прошлого века, оказать поддержку очередному нацистскому режиму, на этот раз, к сожалению, на Украине", - заявил Медведев.
По его словам, "Япония должна извлечь уроки из истории и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей, отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа".
Замруководителя Совбеза РФ отметил, что при бомбардировках японских городов "Америка хотела лишь продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу". "Точно так же Соединённые Штаты Америки готовы действовать и сейчас, когда руками своих вассалов ведут гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине", - сказал Медведев.