https://ria.ru/20230904/akkuyu-1894067060.html
Путин анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую"
Путин анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую" - РИА Новости, 04.09.2023
Путин анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую"
Проект АЭС "Аккую" в Турции с участием РФ идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году, есть интересные возможные варианты продолжения... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:30
2023-09-04T13:30
2023-09-04T13:46
новости - ядерные технологии
аэс "аккую"
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Аккую" в Турции с участием РФ идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году, есть интересные возможные варианты продолжения сотрудничества Москвы и Анкары в атомной энергетике, сообщил президент России Владимир Путин."Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств, после поставки первой партии российского атомного топлива "Аккую", в следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок", - сказал Путин на переговорах с президентом Турции."Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - добавил российский лидер.Крупнейшая атомная стройкаСтроительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Путин и Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.На данный момент площадка АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин - это самая большая атомная стройка в мире, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Планируется, что до конца нынешнего года на первом энергоблоке завершатся строительно-монтажные работы, и специалисты перейдут к пуско-наладке. На втором энергоблоке в этом году, как ожидается, стартует монтаж основного рабочего оборудования реакторного здания (парогенераторов, циркуляционных насосов и др.) На третьем блоке продолжается строительство защитных конструкций здания реактора. На четвертом блоке завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного отделения."Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал Лихачев. Ранее сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.
https://ria.ru/20230904/akkuyu-1894065396.html
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, аэс "аккую", владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости - Ядерные технологии, АЭС "Аккую", Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую"
Путин: по АЭС "Аккую" все идет по плану, в следующем году запустим первый блок
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Аккую" в Турции с участием РФ идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году, есть интересные возможные варианты продолжения сотрудничества Москвы и Анкары в атомной энергетике, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств, после поставки первой партии российского атомного топлива "Аккую", в следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок", - сказал Путин на переговорах с президентом Турции.
"Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - добавил российский лидер.
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Крупнейшая атомная стройка
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Путин и Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.
На данный момент площадка АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин
- это самая большая атомная стройка в мире, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
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Планируется, что до конца нынешнего года на первом энергоблоке завершатся строительно-монтажные работы, и специалисты перейдут к пуско-наладке. На втором энергоблоке в этом году, как ожидается, стартует монтаж основного рабочего оборудования реакторного здания (парогенераторов, циркуляционных насосов и др.) На третьем блоке продолжается строительство защитных конструкций здания реактора. На четвертом блоке завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного отделения.
"Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал Лихачев. Ранее сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе
.